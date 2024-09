La Nuova Medimo Oratori avvia la collaborazione con l’ex calciatore Antonio Criniti

La Nuova Medimo Oratori cerca di allargare i suoi orizzonti offrendo nuove opportunità ai giovani che intendono coltivale la passione per il calcio. Il presidente don Rocco Suppa (parroco di Dinami) ed il sindaco Antonino Di Bella hanno promosso la collaborazione con l’ex giocatore Antonio Criniti, che ha militato in squadre di prim’ordine nel panorama nazionale (Cagliari, Avellino, Brescia, Perugia, Palermo e Reggina). Un primo allenamento con Criniti avrà luogo il 12 ottobre presso il campo di Monsoreto, mentre le giornate di 19 e 20 dicembre saranno dedicate all’addestramento tecnico.



L’obiettivo non è solo il miglioramento tecnico dei ragazzi, ma anche la diffusione della cultura sportiva e dei principi del rispetto dell’avversario e della sana competizione. La volontà del parroco e del primo cittadino è anche quella di consentire la creazione di importanti momenti dal punto di vista sociale, che facilitino l’aggregazione ed il confronto e spingano i ragazzi a stare insieme e a non abbandonarsi alla solitudine della tecnologia.

“Puntiamo a far crescere la nostra comunità – hanno dichiarato don Suppa e Di Bella – sapendo che lo sport è il mezzo più potente per unire e far lavorare insieme per superare le difficoltà”.