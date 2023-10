La nuova Giunta Falcomatà sarà con vista sulle elezioni del 2026 e del 2027

Una volta riposti nei cassetti sogni di gloria dai quali ci si è fatti cullare con un anticipo ingiustificato e consapevoli che le urne resteranno sigillate per i prossimi tre anni abbondanti (ad eccezione di quelle per le Europee del prossimo giugno, che, però, non toccheranno gli interessi diretti dei “sognatori”), diventa quanto mai d’obbligo guardare specchiarsi nella realtà. Quella locale dice a chiare lettere che la Giunta comunale a cui sta lavorando Giuseppe Falcomatà sarà con affaccio sulle scadenze elettorali del 2026 e del 2027: senza girare attorno a particolari alchimie, del tutto inventate e totalmente inesistenti, è dalle competizioni in programma fra tre e quattro anni che bisogna partire nei ragionamenti funzionali alla realizzazione del Falcomata “Quater”.

Sì, “Quater”, e non “Ter”, perché, scansando gli smemorati, anche nel pieno del primo mandato Giuseppe Falcomatà mise mano con decisione all’Esecutivo di Palazzo San Giorgio cambiandone completamente la fisionomia. Tuttavia, a prescindere dai numeri, la sostanza è ben più importante perché, per una volta, dopo 9 anni, le esigenze impellenti della città e quelle personali del Primo Cittadino tornato in carica dopo la sospensione con una forza inimmaginabile fino alla sera del 25 ottobre (quando la Corte di Cassazione ha cancellato, con un sol colpo di spugna, le due sentenze di primo grado e d’Appello che ne avevano determinato la messa in naftalina per un paio d’anni) potrebbero essere perfettamente coincidenti. Perché, da una parte Reggio Calabria ha l’urgenza, non più procrastinabile, di uscire dalle secche di un pantano impregnato di immobilismo ed assenza di capacità amministrative, dall’altro al sindaco serve cominciare a costruire, sin da subito, una squadra, che sia organica agli ambiziosi progetti che coltiva da tempo.

Non è certo un segreto, e non lo è da quando mise piede per la prima volta a Palazzo San Giorgio nelle vesti di sindaco, che per Falcomatà il sogno da realizzare è quello di entrare dalla porta principale del Parlamento oppure, a seconda delle condizioni politiche sempre variabili, tentare la scalata alla Cittadella Regionale. Perché questo antico disegno si compia non può più permettersi errori, né sul piano politico, né sul piano amministrativo. Soltanto così gli sarebbe possibile una semina efficace per raccogliere ricchi frutti quando sarà il tempo. Dei nove componenti della Giunta attuale il solo ad essere blindato è il vicesindaco Paolo Brunetti, e non potrebbe essere altrimenti. Prima di tutto perché il Primo Cittadino non ha mai manifestato motivi di delusione o critica nei suoi confronti nel corso del lungo periodo durante il quale lo stesso Brunetti ha esercitato il ruolo di facente funzioni. A ciò si aggiunga che, esautorandolo, sconfesserebbe sé stesso che lì lo ha collocato e sconfesserebbe l’azione di Palazzo San Giorgio nel biennio segnato dagli effetti della Legge Severino. D’altra parte lo ha già fatto intendere: Brunetti, che del sindaco è ormai lo scudiero più fidato, non si tocca, non è in discussione.

Nell’ottica dei traguardi futuri, diventerebbe complicato, per motivi vari e diversi, fare a meno anche del sostegno garantito da Mimmo Battaglia, apprezzato trasversalmente e, quindi, in grado di assicurare al futuribile Falcomatà candidato un ampio bacino di consensi, e della figura di Demetrio Delfino, solido punto di riferimento della sinistra istituzionale che sarebbe intelligente mantenere in squadra proprio per non sguarnire il fianco sinistro con avvicendamenti ad alta probabilità di fallimento. I due assessori, tra gli uomini, che sono oggettivamente “sacrificabili” sono Francesco Gangemi e Rocco Albanese, il cui operato ai Lavori Pubblici non ha rappresentato, per usare un eufemismo, un fiore all’occhiello per l’Amministrazione Falcomatà insediatasi nell’autunno 2020 e che costituisce, anzi, un settore, nel quale è indispensabile imprimere un accelerazione violenta in grado di dare un nuovo volto alla città. Molto meno gravida di dubbi è la questione riguardante le donne: nessuna di loro, da Irene Calabrò ad Angela Martino, da Lucia Nucera a Giuggi Palmenta ha dimostrato di possedere qualcosa da cui la città ed il sindaco potrebbero trarre un beneficio, presente e futuro. Per loro, pertanto, la direzione verso l’uscita è opportuno che sia ben illuminata per dare spazio a figure idonee a scrivere quello spartito che il Primo Cittadino, a parole, ha promesso di cambiare. Si annidano in questi margini gli spazi che Falcomatà si deve prendere per consentire l’ingresso in Giunta di personaggi della cosiddetta società civile adatti ad incrementarne il prestigio e ad allargare il perimetro del consenso con un approccio alla gestione della città diverso in tutto e per tutto.

Ovviamente, dal rimescolamento delle carte non possono essere esclusi i consiglieri comunali delegati le cui attività fin qui svolte meritano di essere oggetto di una valutazione severa per trarre le utili, e dovute, conclusioni. A proposito di Consiglio comunale, i numeri in aula non costituiscono fonte di seria preoccupazione: gli addii, con destinazione i banchi del Gruppo Misto e dell’opposizione di Mario Cardia ed Armando Neri hanno assottigliato il divario tra i blocchi, ma non al punto tale da suscitare timori per il prosieguo della consiliatura, peraltro contrassegnata dal cospicuo aumento degli emolumenti per tutti i protagonisti: dal sindaco agli assessori per finire ai consiglieri. Un discorso a parte merita la posizione, delicata sotto ogni punto di vista, di Carmelo Versace. Immaginare che, dopo aver ricoperto dal novembre 2021 la carica di sindaco metropolitano facente funzioni grazie al blitz improvviso condotto da Falcomatà il giorno stesso del giudizio di primo grado, rientri nei ranghi da consigliere comunale semplice è un’ipotesi che, sul piano squisitamente politico, sarebbe suicida e dilettantesca. Non per niente Azione, suo partito di appartenenza, 24 ore dopo il verdetto della Cassazione del 25 ottobre, ha messo in chiaro le cose: “Siamo convinti che il Sindaco Falcomatà avrà modo di riconoscere e valorizzare il ruolo svolto dal consigliere Versace ed il contributo che una comunità in forte crescita come quella di Azione continuerà a dare nell’interesse preminente della città di Reggio Calabria e della sua area metropolitana”. La traduzione dal politichese sarebbe, nel caso specifico, superflua, ma vale, comunque, la pena che sia chiarita: il “lavoro incessante svolto in questi anni” merita di essere premiato e le gratificazioni in politica hanno soltanto la faccia di una medaglia: quella delle promozioni sul campo.