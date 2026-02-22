La nuova disciplina Half Moon sempre più diffusa: portati a termine 83 eventi

Half Moon è una nuova disciplina sportiva nata nel 2008, ideata da Fabio Salvatore Bava, docente di Scienze delle attività motorie, fisiche e sportive e specialista in management dello sport, originario di Spadola. Questa nuova disciplina ha cominciato a diffondersi come dimostrano le recenti premiazioni all’Istituto “A. Scopelliti” di Girifalco.

Il 21 marzo 2022, Bava viene nominato referente nazionale della disciplina dall’allora presidente del Centro nazionale sportivo Libertas, Andrea Pantano: dal giorno della nomina sono stati portati a termine ben 83 eventi e manifestazioni di carattere sportivo, culturale ed informativo.

Half Moon è stato inserito dal docente nel Programma didattico per l’insegnamento dell’Educazione fisica e può essere considerato a tutti gli effetti un gioco di squadra per le attività sportive scolastiche.

Half Moon è un gioco multisport in quanto applica sul campo una serie ben precisa di caratteristiche tecniche e motorie e vanta uno specifico approccio educativo.

Il Regolamento è scaricabile gratuitamente previa registrazione, collegandosi al seguente link: