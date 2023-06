La notizia, il dolore ed il rispetto per le famiglie

Di fronte a tragedie che sconvolgono l’esistenza delle famiglie bisognerebbe limitare al massimo i commenti e attenersi al più rigoroso rispetto. Perché un dolore così straziante lo può capire solo chi lo vive in prima persona. Chi rimane orfano, vedova, senza l’affetto di una persona cara. Il difficile ruolo del giornalista impone di dare la “notizia”, comunicare ciò che accaduto e che è di interesse pubblico. Certo, è necessario fornire informazioni complete, anche perché deve emergere la pericolosità di determinati tratti di strada o l’esigenza di prestare la massima attenzione. Fare il giornalista significa anche saper valutare, selezionare, limitare immagini eccessivamente “forti”. Significa non farsi coinvolgere nella corsa del “click”, considerare che c’è un aspetto umano oltre a quello “lavorativo”. Meno cosciente di questa responsabilità è il cittadino, che spesso usa impropriamente i social network privando gli altri o autoprivandosi della privacy.

Nell’epoca della frenesia, sembra impossibile poter correggere questi “sbagli” commessi da altri e probabilmente non è realistico promettere che chi verga queste righe non cadrà mai in errore. Però è doveroso sforzarsi di orientare il proprio operato verso un senso di giustizia più “umana”, più solidale, meno apparente e più concreta.

E forse è doveroso dire che queste due persone erano davvero eccezionali, perché l’affetto che la comunità sta manifestando è straordinariamente sincero.

Bruno Vavalà era un ragazzo di 23 anni che sin da piccolo aveva partecipato con entusiasmo alle attività dell’associazione “Il Brigante”, in particolare dedicandosi al suono dell’organetto e all’organizzazione delle manifestazioni concernenti “i giganti”. Gli amici lo descrivono come “persona di compagnia, timido ma dinamico, sempre pronto a fare la sua parte ed a partecipare a momenti di condivisione delle esperienze”. Qualche anno addietro aveva militato nell’under 19 della squadra di calcio a 5 “Virtus SBS”.

Nicola Callà era un impiegato di 60 anni che lavorava nel Centro per l’impiego di Serra San Bruno, ma amava dedicarsi a tanti altri piccoli lavoretti. Impegnato nella congrega della chiesa dell’Assunta di Maria de’ Sette dolori, aveva svolto il ruolo di consultore. Dedito alla famiglia, aveva quattro figlie per il futuro delle quali era disposto ad impegnarsi con tutte le sue forze. I colleghi di lavoro lo descrivono come “persona affettuosa, mite, generosa, calma e riservata”. A volte silenzioso, in quanto rispetto della riservatezza altrui, aveva sempre un coinvolgente sorriso.

Alle loro famiglie vanno le più sentite condoglianze della redazione de “Il Meridio”.