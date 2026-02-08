La nona sinfonia Domotek Volley Reggio Calabria

La Domotek Volley Reggio Calabria firma la nona vittoria consecutiva.
Riscattato anche il passivo dell’andata contro la Viridex Sabaudia, ultima a battere i reggini in campionato.
Grande prova, mentale e cinica per i ragazzi di Antonio Polimeni.
Ottimo il contributo di Simone Rigirozzo, giocatore rivelazione del campionato.
Laganà è stato eletto Mvp della gara ancora una volta, ma è il gruppo, determinato ed unito che convince.
Lazzaretto on fire in attacco ed in difesa, il ritrovato Zappoli, la concretezza di Luca Presta, l’indomito De Santis nel ruolo di libero.
La Viridex Sabaudia esce dal match a testa alta, lottando palla dopo palla, specialmente nel terzo set, ma cedendo il passo.
Applausi per gli ex Marco Soncini e Alessandro Stufano.
Domotek Volley-Viridex Sabaudia 3-0
(25-21, 25-19, 25-23)
Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Lopetrone, Ciaramita, Motta, Spinello, Innocenzi, Parrini, Rigirozzo 12, Zappoli 8, Presta 5, Lazzaretto 11, Laganà 20. Allenatore Polimeni, Assistente Vandir Dal Pozzo
Viridex Sabaudia: Soncini 8, Stufano 5, Schettino, Pilotto 4, Panciotto 14, Onwuelo 12, Mariani 1,Nasari, Rondoni, De Vito.
Arbitri Claudia Lanza e Marco Colucci.