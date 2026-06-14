La neodiciottenne Alice De Padova brilla ai Campionati Nazionali Csen di Cervia

La danza aerea è la sua passione. In più, Alice De Padova ci mette talento ed eleganza per gareggiare a livello nazionale e meravigliare il pubblico con la sua grazia. La giovanissima di origini serresi (il padre è Pietro De Padova) ha ben figurato ai Campionati Nazionali Csen di Cervia, dove nei giorni scorsi si è esibita nella categoria Cerchio Aereo Doppio Intermediate Senior Over 18 insieme alla compagna di squadra Arianna Paleari.

Le due piccole stelle, che fanno parte della “Valentina Ponzone Dance Academy” di Lainate, sotto la guida dell’insegnante e direttrice Valentina Ponzone, hanno presentato una suggestiva coreografia ispirata a “La notte stellata” di Vincent Van Gogh, uno dei capolavori più celebri della storia dell’arte. Un’esibizione intensa e tecnicamente raffinata che ha saputo mettere insieme forza atletica, interpretazione artistiche e una perfetta sintonia di coppia.

Per loro non è la prima esperienza. Nell’ultimo biennio entrambe – Alice De Padova lo scorso 11 giugno ha compiuto 18 anni – hanno dimostrato una crescita impressionante: a gennaio 2025 hanno conquistato il terzo posto alla Pole and Aerial World Cup (il Mondiale della specialità), seguito ad aprile dal titolo di campionesse regionali Csen Lombardia, a giugno dal secondo posto ai Campionati Nazionali Csen e a dicembre dal secondo posto ai Campionati Internazionali Csen, impreziosendo l’anno con una nuova partecipazione alla Pole and Aerial World Cup a novembre; nel 2026 è arrivato poi un altro prestigioso piazzamento con il terzo posto al Campionato Regionale Csen Lombardia.

Risultati che testimoniano un impegno costante e un attaccamento smisurato verso una disciplina spettacolare come il cerchio aereo. Un motivo di orgoglio anche per Serra San Bruno, che attraverso le origini familiari di Alice continua a essere rappresentata in contesti sportivi di rilievo nazionale.