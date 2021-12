La memoria del passato e la progettazione del futuro: don Giovanni Cozzolino e il suo ultimo libro su San Francesco di Paola

“Fare memoria del passato, per vivere il presente e progettare il futuro”. Il pensiero conclusivo viene citato alla quarta di copertina del testo “Vita semplice di San Francesco di Paola in Calabria, tra storia, nuove ipotesi e flashback Minimi” di don Giovanni Cozzolino, e sintetizza, in maniera perfetta, l’essenza dell’ultima fatica letteraria dedicata alla figura del più noto uomo di Carità della storia calabrese. “Oggigiorno si vive in una sorta di presente permanente – esordisce il Minimo francescano – nel quale manca ogni tipo di rapporto organico con il passato storico del tempo in cui viviamo. Da oltre vent’anni la memoria storica, insieme con le competenze e lo spirito critico e artistico è quasi del tutto scomparso, spazzato via da un fiume piena di nome internet. Ma, purtroppo, una generazione che dimentica le proprie radici non ha futuro ed è condannata a ricominciare da zero, a rifondare la propria società dalle radici”.



Don Giovanni, a questo punto, cita uno dei passi più significativi nei Vangeli di Marco e Matteo: “… e non vi ricordate quando ho spezzato i cinque pani per i cinquemila, quante ceste colme di pezzi avete portato via?”, e continua quindi nella disamina del testo: “Gesù, però, ci insegna che esiste una medicina contro l’oblio dei ricordi: la memoria. Questo libro, che per quanto riguarda l’aspetto storico cerca di aprire nuove ipotesi sulla vita di San Francesco di Paola, contiene alcuni miei articoli apparsi sulle riviste e siti, che ora ho raccolto in occasione della pubblicazione di questa pubblicazione. Il mio studio – prosegue – non ha comunque nessuna pretesa scientifica già dallo stile grafico da me inventato, ma va visto come un progetto pedagogico teso ad educare i devoti del Santo di Paola, attraverso la lettura diretta dei testimoni ed è rivolto, in particolare ai giovani nel momento storico attuale, scosso dalla pandemia”. Per don Giovanni in questo momento di emergenza, è venuta a galla l’evidenza che viviamo in una società, come anche in tante comunità ecclesiali, ove “… non è importante conoscere personalmente qualcuno, ma sentirne parlare. Il che è come un virus umano e cristiano, ed anche Minimo, perché ciò che conta è il nuovismo a tutti i costi, fondato sulla civiltà dell’immagine e, noi di rado, sul declino morale e spirituale. Quello che posso auspicare – prosegue il Minimo francescano – è che tutti noi (laici, clero e consacrati) possiamo ritrovare il gusto e l’entusiasmo di vivere una nuova tappa evangelizzatrice, con la speranza che si possa davvero scatenare in tutti una nuova passione per il Vangelo e un rinnovato amore per coloro che vivono nelle periferie esistenziali e di povertà in cui oggi è impellente una parola di Risurrezione. Per questo, mi trovo pienamente d’accordo con Don Armando Matteo, quando afferma che l’Evangelii Gaudium è davvero una bomba se solo la lasciassimo agire liberamente, facendoci compiere un enorme salto di qualità nell’avviare quella trasformazione di mentalità pastorale di cui oggi c’è più bisogno. Il messaggio è netto: in Italia, ma non solo, servono parrocchie capaci di accettare la fine della vecchia cristianità e l’entrata in un profondo cambiamento d’epoca in corso”. Per concludere un ultimo pensiero di Don Giovanni va al messaggio del Santo di Paola: “Mi auguro che questo percorso originale sia accolto da chi ama veramente Fra’ Francesco di Paola, l’uomo della Fede e della Gioia evangelica, che rimane sempre attualissimo ed è un autentico vaccino per essere pienamente uomini e gioiosamente cristiani!”.