La Medimo Oratori si allena con l’Asd Virtus Soverato e si confronta con gli esperti del Bari

Grazie alla collaborazione con l’Asd Virtus Soverato, società affiliata alla SSC Bari, si è svolta un’importante seduta tecnica guidata dal mister Rodolfo Ranieri a chi hanno partecipato i ragazzi della Medimo Oratori. Si è trattato di un momento di grande valore per i giovani provenienti dall’area di Dinami, impreziosito dalla presenza del referente organizzativo della SSC Bari Marco Barci, che ha voluto salutare e incoraggiare tutti i tesserati.

“Esperienze come queste – hanno commentato i promotori dell’evento – rappresentano una rilevante occasione di crescita sportiva e formativa per tutto il nostro gruppo. L’appuntamento è adesso per mercoledì 18 marzo, quando i piccolo calciatori della Medimo saranno impegnati a Soverato per un allenamento congiunto, altra iniziativa che rientra in questa proficua collaborazione.