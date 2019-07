“La Matita di Dio”: a Jonadi un musical per ricordare Madre Teresa di Calcutta

* di Fabio Signoretta – Cresce l’attesa per il musical “La Matita di Dio”, uno spettacolo che, attraverso l’arte e la musica, ripercorrerà le tappe della “missione” di Madre Teresa a Calcutta.

Lo spettacolo è organizzato dalla Pro Loco di Jonadi e dalla Parrocchia Santa Maria Maggiore e ha coinvolto tantissimi ragazze e ragazzi jonadesi e non solo. Un modo per ricordare la sua opera di aiuto ai poveri e ai bisognosi, insomma, ma anche un modo per esaltare e far conoscere il talento dei giovani a tutto il pubblico che sarà presente e che si attende numeroso.

Appuntamento al 23 Luglio in Piazza San Jose Maria Escrivà, dunque, per un musical assolutamente da non perdere e per cui è previsto l’ingresso libero.