“La mancata nomina del Commissario del Parco delle Serre crea disagi ai tirocinanti”: la Cisl annuncia una manifestazione

“Nonostante l’impegno dell’assessore Ultimo che ha incontrato una delegazione di tirocinanti insieme ai componenti della segreteria regionale della Cisl, con grande rammarico non è stato nominato il Commissario del Parco delle Serre, unico preposto alla firma della convenzione per l’avvio dei tirocini”. Esprime delusione in merito alla vicenda Enzo Musolino, che dell’organizzazione sindacale è il Segretario regionale.

“Premesso che i tirocinanti non sono coperti da alcun ammortizzatore sociale nei periodi di attesa tra un tirocinio e l’altro, il protrarsi dell’attesa – rimarca il rappresentante sindacale – comporta notevoli disagi per queste famiglie che aspettano da mesi di rientrare a lavoro per percepire il misero contributo di cui siamo tutti a conoscenza.

Per queste motivazioni annunciamo una manifestazione per la prossima settimana a Serra San Bruno con data da concordarsi”.