La magia del Natale rivive nei presepi di Mongiana: proclamati i vincitori del Concorso Presepi 2025

Si è concluso il giorno dell’Epifania, con la premiazione dei vincitori, la quarta edizione del Concorso Presepi di Mongiana, organizzata dall’associazione culturale MoMò. Gli organizzatori esprimono soddisfazione per “la buona riuscita della competizione” tracciando “un bilancio positivo soprattutto per la qualità delle opere realizzate”.



La giuria, composta dai sacerdoti don Giulio e don Antony insieme a Suor Maria Immacolata e Alessio Suppa, ha visionato le opere di tutti i partecipanti e stilato il podio dei vincitori: terzo classificato Antonio Randò, secondo classificato Ilenia Vallelunga, primo classificato Michele Tripodi. Quest’ultimo ha colpito per dimensione e complessità dell’installazione. La presenza di acqua corrente, l’utilizzo di materiali del luogo e la raffigurazione di spazi che rappresentano le peculiarità del territorio hanno convinto la giuria a concedere il gradino più alto della classifica. In generale, hanno generato ammirazione tutti i presepi realizzati. Si è percepito in maniera cristallina come questa tradizione è viva più che mai nella case di queste comunità.

L’associazione MoMò manifesta un sincero ringraziamento a tutti i partecipanti per aver costruito un sentimento di gioia e serenità attraverso le loro creazioni e dà appuntamento a dicembre 2026 per la quinta edizione.