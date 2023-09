La maggioranza dimissionaria indica al Commissario prefettizio di San Lorenzo urgenze e progetti prioritari

Di seguito la lettera rivolta al Commissario Prefettizio del Comune di San Lorenzo, Francesco Picone, appena insediatosi, da parte dei consiglieri dimissionari della maggioranza, Natale Alessandro Polimeni, Domenico Pannuti, Paolo Scaramozzino, Lorenzo Spizzica.

“Pre.mo Dottore, nella mia qualità di ex assessore-vicesindaco e portavoce del Gruppo di maggioranza dimissionario, Le do, innanzitutto, il benvenuto nel nostro Comune.

Benvenuto sotto tutti gli aspetti. Primo fra tutti per la stima che io ho nei suoi confronti, in quanto punto di riferimento fondamentale dell’Ufficio Elettorale presso la Prefettura di Reggio Calabria. In secondo luogo perché siamo sicuri che il Suo senso delle Istituzioni e del dovere, porterà sicuramente giovamento

al nostro martoriato Comune.

Vede Dottore, quando ti candidi ad amministrare un Consesso, a queste latitudini, lo fai per due fondamentali motivi: o sei pazzo o sei innamorato follemente della tua terra e delle tue radici.

Sacrifichi la tua vita privata, i tuoi affetti, il tuo lavoro, al servizio totale del cittadino e delle Istituzioni e se invece di ricevere quegli spiccioli che sono gli emolumenti spettanti, ci rimetti continuamente di tasca propria, se devi rincorrere i Dirigenti per qualunque cosa (determine, impegni di spesa, liquidazioni, ordinanze, spesso fatte anche da noi stessi, ecc.), se raccogli immondizia, pulisci le strade o scendi nei

tombini per garantire un servizio idrico decente al cittadino, questo è AMORE per i tuoi Luoghi.

Le dico questo perché, senza timore di smentita, eravamo Noi ad essere presenti sul territorio a qualunque ora del giorno e della notte, Noi a sporcarci le mani.

Noi E NESSUN ALTRO!!!!!!

Non Le nego che la stanchezza stava prendendo il sopravvento perché troppe le problematiche da affrontare:

Ufficio Tecnico spogliato da figure fondamentali che garantivano il corretto iter delle pratiche;

Ufficio Economico-Finanziario che in 15 mesi ha subito il cambio di 3 responsabili;

carenza di personale sia negli uffici nevralgici che nell’ambito della manutenzione.

Qualcosa però, nel meccanismo di questa Amministrazione, si è inceppato.

Il continuo rincorrere tutto e tutti da parte del Sindaco, di noi Assessori e Consiglieri tutti, ci portava, spesso e volentieri, a tensioni e nervosismi, anche tra Noi stessi.

Arriviamo al Bilancio da approvare in Giunta ed io, con senso di responsabilità, esprimo parere favorevole, soprattutto per il lavoro svolto da me e dai Consiglieri di maggioranza oggi dimissionari, che per tale Bilancio avevano lavorato tanto (Differenziata, Manutenzione idrica, fognaria e stradale, Aumento delle ore ai dipendenti, Videosorveglianza, Scuolabus e Mensa scolastica).

Nei giorni successivi, giorni frenetici non solo per il Bilancio da approvare in Consiglio, ma anche perché il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria aveva annunciato il suo disimpegno, da lì a breve, perché vincitore di un concorso come Dirigente presso altro Ente, non avendo né individuato all’interno una figura che potesse ricoprire questo posto vacante e né tantomeno provveduto ad un bando per tale Area, tutto sarebbe diventato più difficile.

Quando ti rendi conto di non avere gli strumenti adatti ad affrontare gli impegni assunti con la cittadinanza, che da te si aspetta la tanto agognata svolta, quando anche l’ordinario diventa straordinario, quando hai senso di responsabilità, meglio affidarsi alle Istituzioni prima di perdere molti finanziamenti che avrebbero inciso enormemente sulle casse comunali con un probabile nuovo dissesto

Oggi Noi abbiamo dimostrato attaccamento alla Nostra terra e non certo alla poltrona.

Le sottoponiamo quanto è più prioritario e in itinere come progetti già finanziati ed urgenti:

Scuolabus in officina; era da agosto che l’Ufficio Tecnico era a conoscenza dei problemi meccanici e della revisione che scadeva;

Personale educativo assistenziale (Assistenti educativi);

Mensa scolastica A.S. 2023/24 per il plesso di Marina e di Chorio;

Percorsi Eco-sostenibili dell’Amendolea 400.000 euro ( va completato entro e non oltre il 31.12.1023; gara fatta a settembre 2023; la Regione ci aveva detto chiaro che dovevamo iniziare i lavori almeno a maggio);

Consolidamento Area in frana 738.050,00 euro del 2017; ( basterebbe affidare tutto l’iter alla Regione Calabria, come da accordi, perché il nostro attuale Ufficio Tecnico non è nelle condizioni di portarlo a termine);

Finanziamento annualità 2022 destinato alle scuole di Marina di San Lorenzo e Chorio di 27.095 euro di cui 24.000 euro su Marina di San Lorenzo e i rimanenti su Chorio (lavori già appaltati da dicembre 2022 e pubblicati il 05.07.2023);

Finanziamento della Protezione civile con ordinanza 558 /2017 di 60.000 euro (esiste già uno studio di fattibilità e un progetto. Basterebbe tentare di inviare tutto alla Regione Calabria, sezione Protezione Civile e chiedere che non vada perso);

Finanziamento del Belvedere con sistemazione del piazzale Marino (Comune capofila Bova Marina; l’Ufficio Tecnico ha più volte provato ad interfacciarsi con Bova Marina, ma senza risultati);

Finanziamento Protezione Civile di 300.000 euro ord. 473/2017 (lavori appaltati da anni; scarsa comunicazione tra Ufficio Tecnico e Regione; ad oggi nessun inizio dei lavori);

Finanziamento “Spiagge sicure“ di 14.000 euro; ( si era pensato di acquistare una macchina per il Vigile; Mancava impegno di spesa per circa 5.000,00 euro, ma l’Area Economico-Finanziaria non ha dato disponibilità);

Completamento della palestra a Marina di San Lorenzo (manca un attrezzo per la fine dei lavori);

Finanziamento con Comune capofila Roghudi per la realizzazione di un Centro Sportivo polivalente a Chorio di San Lorenzo;

Fondi Marginali 238.000 euro (prime tre annualità) persi; Annualità 2023: 77.000 euro, da poter utilizzare per incentivare la nascita di cooperative per lo sviluppo turistico o meglio incentivare chi volesse trasferire la propria residenza nel nostro Comune andando cosi a rimpinguare i tributi già carenti;

Giochi da installare nella Frazione San Pantaleo presso Piazza Fontana ( materiale già in nostro possesso e da liquidare).

Mi scusi se, con il mio scritto, Le ho fatto perdere tempo, ma era dovuto.

Colgo l’occasione per augurarle ancora una volta il benvenuto e rimanendo a disposizione per qualunque chiarimento, porgo cordiali saluti”.