La maestra di danza Francesca Todarello entra nella commissione nazionale Danza sportiva del Cns Libertas Aps e inizia la collaborazione con la Move S.s.d.

Continua l’incessante crescita su tutto il territorio nazionale della rete associativa sportiva nazionale Move S.s.d. convenzionata con il Centro Nazionale Sportivo Aps. Alessandro De Tursi, amministratore delegato Move S.s.d., ha in infatti ufficializzato l’inizio della collaborazione con la maestra di danza Francesca Todarello per quanto concerne sviluppo della disciplina sportiva danza con particolare attenzione al territorio regionale calabrese, in cui ormai la rete ha messo radici consolidate vista la presenza di oltre 60 organizzazioni affiliate.

Originaria di Ardore, Francesca Todarello vanta un curriculum sportivo di tutto rispetto. Laureata in Servizi sociali e maestra di danza affermata a livello nazionale, in passato ha collaborato con diverse organizzazioni e diversi enti di promozione sportiva, ricoprendo fra le tante anche il ruolo di responsabile nazionale commissione tecnica danza ASC con il compito di promuovere ed organizzare gare, manifestazioni, campionati ed eventi, oltre a coordinare al meglio di corsi di formazione rivolti a maestri di danza e giudici di gara.

“Con grande entusiasmo – ha commentato Todarello – ho accettato la proposta del manager sportivo Francesco De Caria, iniziando questa nuova avventura; nei giorni scorsi ho già iniziato a contattare per un confronto le diverse scuole di danza affiliate alla rete associativa Move S.s.d. e all’Eps Centro Nazionale Sportivo Libertas e ho notato tanta voglia di fare e costruire insieme un qualcosa di positivo per la promozione e diffusione della danza nel territorio calabrese. Già nei prossimi giorni ci saranno importanti novità.

Colgo occasione – ha concluso – per ringraziare il presidente nazionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas, Andrea Pantano per avermi voluta nella commissione nazionale danza sportiva dell’ente e Alessandro De Tursi per la fiducia accordatami”.