LA LETTERA / “Curarsi in Calabria è stata la scelta giusta”

*Mi sono sottoposta ad un intervento di artroprotesi con Chirurgia robotica presso Villa del Sole a Catanzaro dal dottor Ermenegildo Giuzio e dalla sua équipe nel mese di giugno, in quanto una grave coxoartrosi mi impediva di camminare e mi causava dolori atroci.

Dopo “viaggi della speranza” e consulti in strutture del Nord, dietro insistenze di amici che mi riferivano esperienze positive dirette e indirette, ho deciso di sottopormi ad una visita con il dottor Giuzio. Sono stata così colpita dalla sua grande professionalità, sicurezza e dalla sua capacità di entrare subito in empatia che ho deciso immediatamente di affidarmi a lui. Decidere di farmi curare nella mia terra, che era l’ultima delle mie intenzioni, si è rivelata una scelta vincente.



La tecnica mini invasiva di protesi d’anca con accesso anteriore che il dottor Giuzio ha magistralmente eseguito con l’ausilio del Robot Mako mi ha consentito di riacquistare la piena autonomia in tempi brevissimi e in assoluta assenza di dolore: a distanza di sole 36 ore dall’intervento ero in grado di camminare senza l’ausilio di stampella. Mi è sembrato un miracolo! Un recupero così rapido è stato possibile anche grazie al lavoro della squadra che il dottor Giuzio ha saputo sapientemente organizzare e il team di fisioterapisti si è preso cura di me dal giorno dell’intervento fino al giorno delle dimissioni.

Un grazie particolare va al fisioterapista Ambrogio per essersi preso cura del mio stato fisico e della mia mente rassicurandomi in tutti i miei dubbi e timori.

Per ultimi e non certo per ordine di importanza ringrazio i fisiatri, gli infermieri, gli ausiliari delle pulizie, gli addetti alla distribuzione del cibo conosciuti nel reparto di Chirurgia e Riabilitazione ortopedica dove la presenza di pazienti anziani è maggiore di quella di pazienti giovani.

Ho trovato nella mia terra, in un momento delicato quale è quello della malattia, tante figure professionali che mi hanno accolta e accudita con passione, competenza e amore, individualizzando le cure e facendo della stessa relazione un gesto quotidiano di cura. Ho sperimentato un’eccellenza nella sanità calabrese, un protocollo che supera ogni confine geo-spaziale di luogo e di tempo perché guarda alla Salute, al benessere bio-psico-sociale della persona. Spero che la mia testimonianza sia un messaggio concreto di speranza e di incoraggiamento nei confronti di chi è restio a farsi curare in Calabria come lo ero io.

Ad maiora

*Maria Teresa