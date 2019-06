La Lega si struttura in Calabria: domenica gli Stati Generali

“Dopo lo straordinario risultato delle elezioni Europee e Amministrative, domenica 23 giugno – riferisce una nota del Coordinamento regionale – sono indetti gli Stati Generali della Lega Calabria.

L’incontro, che sarà presieduto dal Commissario coordinatore Regionale Cristian Invernizzi, costituirà un importante momento di ascolto delle realtà territoriali che vorranno partecipare. Nello specifico, l’incontro sarà incentrato sugli obiettivi per il futuro della Lega in Calabria, sulla struttura del partito in regione e sul tesseramento 2019/2020″. “La Lega – specifica Invernizzi – è da sempre un movimento vicino al territorio. Questi Stati Generali intendono essere una preziosa e importante occasione per radicare ancor più in Calabria le idee di buon governo della lega e di Matteo Salvini”. L’evento avrà inizio alle 16 presso l’Auditorium Casalinuovo, a Catanzaro.