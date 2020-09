La Lega gioisce: “L’elezione di Melania Carvelli a presidente della Comunità del Parco delle Serre è un passo importante”

“L’elezione di Melania Carvelli come presidente della Comunità del Parco delle Serre, è un passo importante – a giudizio della Segreteria regionale della Lega – per il cambiamento in Calabria”.



La neo-presidente Melania Carvelli ha incontrato il vice-segretario federale della Lega, Andrea Crippa e il Segretario regionale Lega Calabria, Cristian Invernizzi , al fine di esporre il programma futuro per far sì – recita un comunicato – che un territorio spesso usato da altri solo come bacino elettorale possa avere finalmente le risposte che merita.

La Lega considera la sua elezione come un messaggio importante di rinnovamento, di valorizzazione dei giovani e di radicamento nel territorio. A Melania Carvelli i nostri migliori auguri di buon lavoro”.