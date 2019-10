La Lega dichiara guerra a Forza Italia: “Noi il partito più votato, non accettiamo imposizioni”

“La Lega Calabria prende atto della posizione di Forza Italia che ha indicato come candidato alla Presidenza della Regione Calabria Mario Occhiuto.

Tuttavia la promessa che abbiamo fatto ai calabresi e alle calabresi, vittime di un disastro perpetuato per anni e anni di cattiva politica, è quella del cambiamento, della svolta, del ridare dignità a una terra meravigliosa sfruttata e massacrata da sistemi di potere, clientelismo e malaffare”. La premessa del commissario regionale della Lega Cristian Invernizzi lascia trasparire le intenzioni e anticipa il passaggio saliente: “non riteniamo che questa posizione possa rappresentare quel cambio di passo, quel cambiamento che la Calabria meriti, motivo per il quale facciamo i nostri migliori auguri ma non sosteniamo la sua candidatura a presidente della Regione”.

“Riteniamo – sostiene Invernizzi – che vi siano tantissime donne e tantissimi uomini calabresi che possano essere artefici di un futuro diverso e prospero per la Calabria, soprattutto dopo l’inqualificabile gestione della Regione per mano del Partito Democratico.

La Lega è il partito delle persone libere, la Lega ha promesso alla Calabria libertà e un futuro diverso.

La Lega – conclude – è stato il partito del centrodestra più votato in Calabria alle ultime competizioni elettorali e non accetta imposizioni da parte di nessuno.

Siamo convintamente dalla parte di tutti i calabresi che si aspettano e chiedono un cambiamento, e siamo certi che tra loro individueremo il profilo migliore che possa rappresentarlo”.