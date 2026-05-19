La Kairos Nuoto Lamezia trionfa al “Trofeo Scuole Nuoto”

Nuovo trionfo casalingo per la Kairos Nuoto Lamezia. Domenica 17 maggio gli atleti della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme sono stati protagonisti del “Trofeo Scuole Nuoto”, appuntamento di grande valore formativo per i più giovani nuotatori del panorama regionale.

Guidati dai tecnici Niccolò De Giorgio, Angelo Ventura, Armando Labonia e Chiara Estini, i ragazzi hanno saputo distinguersi ancora una volta per determinazione, spirito di squadra e qualità tecnica, confrontandosi con le altre società calabresi e confermando la crescita costante del gruppo, tanto da riuscire a collezionare ben 734.50 punti, con un netto distacco dai secondi classificati de Il Gabbiano Paola (519.50) e dalla Kroton Nuoto, terza con 124.50 punti.

A contribuire al successo della squadra sono stati Michela Bruni, Giorgia Chiaravalle, Carlotta Cianflone, Sveva Cipolloni, Beatrice Maria Del Fonso, Martina Di Lorenzo, Anastasia Guzzi, Valeria Lio, Pietro Butruce, Aurelio Cimino, Bruno Costanzo, Lorenzo De Fazio, Aldo Ferrise, Antonio Lento, Giuseppe Lento, Riccardo Lucchino, Carlo Macchione, Lorenzo Mazzei, Francesco Morrone, Mario Morrone, Antonio Muraca, Francesco Muraca, Giorgio Almirante Paola, Vincenzo Paola, Francesco Paonessa, Giuseppe Perugino, Lorenzo Quattrocchi, Giuseppe Sibio, Lorenzo Vaccaro e Christian Villella.