La Giunta Uncem incontra l’assessore Gallo: lo sviluppo dei territori montani al centro del confronto

La Giunta di Uncem Calabria, guidata dal presidente Vincenzo Mazzei e dal vicepresidente Paolo Pappaterra, ha incontrato ieri, nel corso di un confronto diretto e molto positivo, l’assessore alle Politiche della Montagna Gianluca Gallo. L’incontro si è svolto in un clima estremamente cordiale e costruttivo, con una forte comunione di intenti sulle principali tematiche che riguardano i territori montani.

Uncem Calabria si conferma strumento di raccordo e di collaborazione tra i Comuni, l’Assessorato e il competente Dipartimento regionale, per costruire politiche efficaci e concrete a sostegno delle aree montane. E a tal proposito nel mese di marzo, alla presenza del presidente nazionale, Marco Bussone, l’assessore Gallo parteciperà a un’iniziativa Uncem, che rappresenterà un ulteriore momento di consolidamento del rapporto istituzionale con la Regione.

Il prossimo passo sarà l’incontro con la presidente della VI Commissione consiliare competente in materia di montagna, la consigliera regionale Elisabetta Santoianni, poiché è proprio in Commissione che si avvia il percorso di esame e costruzione delle proposte legislative prima dell’approdo in Aula.

Apprezzamento infine è stato espresso dai rappresentanti Uncem per il prezioso lavoro che l’assessore Gallo e il Dipartimento stanno portando avanti sulla riclassificazione dei Comuni montani, prevista dalla Legge n. 131/2025, e per Il fatto che Regione e Uncem condividano la stessa visione in merito al valore e alle specificità dei territori montani, che può essere un fattore decisivo per dare più forza ai Comuni montani e nuove prospettive di sviluppo realmente aderenti ai bisogni delle comunità.