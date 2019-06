La Giunta regionale ha approvato il Piano per l’accoglienza dei richiedenti asilo

Sulla base della legge 18 del 2009, la Giunta, presieduta dal presidente Mario Oliverio, su proposta dell’assessore al Lavoro e al Welfare Angela Robbe, ha approvato la presa d’atto della proposta del Piano regionale per il triennio 2019/20121 per l’accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati e per lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità locali.

“La Calabria – ha sottolineato l’assessore Robbe – ha assunto un ruolo di primaria importanza nell’ambito del sistema nazionale di accoglienza degli immigrati e nel corso degli anni si sono consolidati sul territorio esperienze divenute anche modello di buone prassi. Il tutto nel merito della legge Regione 18/09 che ha l’obiettivo di promuovere il sistema regionale integrato di accoglienza ed il sostegno di azioni indirizzate all’inserimento socio lavorativo dei rifugiati richiedenti asilo e titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria”.