La Giunta regionale approva finanziamento per “Taurianova Capitale italiana del libro 2024″

“È motivo di orgoglio per la Calabria assurgere agli onori della cronaca nazionale grazie al qualificato programma di eventi che il Comune di Taurianova sta realizzando nell’ambito del progetto ‘Taurianova legge’, esecutivo del più ampio programma che vede la città della piana essere stata designata quale ‘Capitale italiana del libro 202’. È per questo motivo che la Giunta regionale, guidata dal presidente Occhiuto, su mia proposta, ha riconosciuto strategico quanto necessario che si desse al Comune di Taurianova il giusto sostegno economico affinché il programma degli eventi possa continuare a conquistare gli spazi di visibilità che merita”.

È quanto dichiara in una nota l’assessore alla Cultura della Regione Calabria, Caterina Capponi, a margine della conclusione della riunione di Giunta con la quale la Regione Calabria ha approvato il progetto di finanziamento del comune di Taurianova – Capitale italiano del libro 2024.

L’assegnazione di questo prestigioso riconoscimento è avvenuto sulla base di una decisione unanime della giuria nominata in seno al ministero della Cultura “che ha riconosciuto nella proposta di Taurianova – evidenzia Capponi – un miglioramento dell’offerta culturale che si concretizza in un cambiamento significativo, anche nel lungo periodo, in quanto mira all’inclusione sociale con l’utilizzo delle nuove tecnologie e il coinvolgimento dei giovani e delle categorie a rischio di marginalizzazione, diffondendo l’abitudine alla lettura e valorizzando l’immagine sociale del libro. In particolare il progetto è risultato convincente anche in ragione del contesto storico e geografico, in quanto può costituire un laboratorio di pedagogia, di riscatto culturale, civile e sociale”.