La gipsoteca “Giuseppe Maria Pisani” ed il ruolo storico degli artisti: Domenico Pisani ospite della prima parte di “On the news”

Le incantevoli opere dello scultore Giuseppe Maria Pisani, l’importanza dell’artista per la storia di Serra San Bruno e le proposte dell’omonima gipsoteca caratterizzeranno la prima ora di “On the news”, la trasmissione di Radio Serra che andrà in onda sabato a partire dalle 10.30. In studio, insieme ai conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza, ci sarà Domenico Pisani, storico dell’arte e figlio del maestro, che sottolineerà l’importanza di avere una memoria capace di inorgoglire e la necessità di valorizzare le figure che hanno portato lustro alla città della Certosa.