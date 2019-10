“La giornata della donazione”: lo speciale di “On the news” dedicato ad un rilevante tema d’attualità

Sarà una puntata all’insegna della cultura e dell’attualità quella di “On the news” che andrà in onda sabato a partire dalle 10 sulle frequenze di Radio Serra. Nella prima ora i conduttori Antonio Zaffino e Biagio La Rizza colloquieranno con la scrittrice Daniela Rabia, autrice del romanzo “Le voci dell’eco” in cui si mischiano le mille sfaccettature dell’umanità e viene affrontato il contrastante rapporto con la propria terra. Emozioni, problemi e speranze rappresentano un vortice in cui ci si immerge leggendo il volume, che esalta l’attitudine a comprendere il prossimo.

Nella seconda ora del programma verrà approfondito il programma della “Giornata della donazione”, prevista per il 26 ottobre, e verrà messa in luce l’importanza di compiere un gesto generoso che può rivelarsi essenziale per il prossimo. In studio, ci sarà uno dei promotori dell’iniziativa, Giuseppe De Raffele, che entrerà nel dettaglio dello spirito della manifestazione.