La galleria della Limina non chiuderà, Minasi: “Salvini attento ai bisogni dei calabresi”

“La galleria della Limina non chiuderà, i lavori per la sua messa in sicurezza si svolgeranno di notte e ciò consentirà a chi si muove tra le due coste del reggino, ionica e tirrenica, di continuare a farlo, senza subire grossi disagi o addirittura l’isolamento che era stato prospettato per 20 mesi.

Una grande notizia che ci fa tirare un respiro di sollievo e che dimostra, ancora una volta, l’attenzione totale del Ministro Salvini verso la Calabria e i suoi cittadini”.

La senatrice della Lega, Tilde Minasi, commenta così la decisione, appena comunicata dal MIT, sui lavori di manutenzione relativi alla galleria insistente sulla SS Jonio-Tirreno che collega Rosarno con Gioiosa Jonica e Locri:

i tecnici di Anas, Regione e Ministero hanno varato un nuovo piano di intervento, che prevede una prima fase di manutenzione a breve e

medio termine, effettuata in notturna, con brevi chiusure totali del tunnel da concordare con il territorio, e una seconda fase, di lungo termine, per la realizzazione della seconda canna, necessaria per dotare la galleria dei presidi di sicurezza previsti dalla legge e finanziata nel prossimo contratto di programma, d’intesa con Regione e Anas.

“La nuova programmazione dei lavori – afferma la senatrice – risolve un problema che si preannunciava come gravissimo: l’isolamento dei territori della Piana di Gioia Tauro e della Locride, dovuto alla chiusura della galleria, che avrebbe pesantemente inciso non solo sugli affari e l’economia di tutta l’area, ma anche sulla vita personale e quotidiana degli abitanti.

Importante è stato anche l’impegno del Presidente Occhiuto, affiancato dall’assessore regionale ai Trasporti Emma Staine, che fin dall’inizio si sono spesi per cercare una soluzione, trovando immediata sponda nel Ministero.

Ringrazio, dunque, Matteo Salvini – prosegue Minasi – che, anche in questa occasione, si è dimostrato immediatamente pronto all’ascolto delle istanze che venivano dalla nostra terra, intervenendo senza indugi, prima che fosse troppo tardi.

Come lui stesso ha detto, dobbiamo recuperare decenni di troppi No, e certamente anche questa scelta riguardante la Limina è una fondamentale tappa in questo percorso di rinascita, così come il finanziamento da 128,5 milioni di euro per la Trasversale delle Serre, che – sottolinea la Senatrice – dopo lunghissimi anni e troppe promesse, potrà finalmente essere completata in tutti e cinque i lotti.

Ancora una volta – conclude Minasi – con il lavoro del Ministro Salvini, dalle parole passiamo ai fatti”.