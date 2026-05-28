La forza degli ITS Academy nell’iniziativa “Il lavoro chiama: la Calabria delle opportunità”

Nell’ambito della tre giorni “Il lavoro chiama: la Calabria delle opportunità” svoltasi all’Ente fiera “Giovanni Colosimo” di Catanzaro dal 26 al 28 maggio, promossa dal Dipartimento Lavoro e Imprese della Regione Calabria rientrante nel piano “Territori in Azione” e finanziata con i fondi PR 21-27 si è tenuto un importante momento di confronto “La forza degli ITS Academy. Come trasformare le passioni in professioni d’eccellenza nel Turismo e nelle Filiere Locali”.



L’incontro, moderato dalla giornalista Domenica Giordano di fronte a un folto pubblico di giovani, ha visto la partecipazione di Rodolfo Elia, dirigente del Settore “Formazione Professionale, ITS, Qualità,Accreditamento e Vigilanza dei Servizi Formativi per il Lavoro” del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria. Con il dirigente hanno dialogato a turno i rappresentanti di Cadmo, Elaia, Energetica, Iridea, Mask, Pegasus, Pinta, Tirreno e i ragazzi dei vari ITS. Gli ITS – ha dichiarato Elia – costituiscono un ponte concreto tra la formazione e il mondo del lavoro”. Il relatore si è soffermato sull’importanza di fare rete citando il brocardo latino “vis unita fortior” – la forza unita è più forte – e ha evidenziato i quaranta percorsi formativi attivati per un ammontare di undici milioni di euro. Fare promozione e orientare i giovani verso i percorsi formativi sono state le strade indicate da Rodolfo Elia con un messaggio forte alla platea di ragazzi: farsi avanti e cogliere le opportunità per rimanere in Calabria. In conclusione si è fatto cenno al Campus nell’area porto di Gioia Tauro a San Ferdinando e all’hub formativo Tunisi, iniziativa di cooperazione internazionale della Regione Calabria. “In un mondo che cambia rapidamente gli ITS sono una risorsa fondamentale per i giovani” è la sintesi dell’evento tenutosi. La sensazione percepita dai presenti è stata quella della concretezza, delle possibilità effettive e dei fatti che seguono alle parole. Di un circuito virtuoso e di un rapporto osmotico costante tra la narrazione della realtà e la realtà, perchè come scrive Sant’Agostino “Le parole insegnano, gli esempi trascinano. Solo i fatti danno credibilità alle parole”.