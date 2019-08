La Filitalia International di Vibo premia Pasquale Nestico

Un premio per la Calabresità indiscussa, l’umiltà e la professionalità diffusa. Sono questi i principi che il dottor Pasquale Nestico ha portato nel mondo e in particolare a Philadelphia negli Stati Uniti e per questo il chapter di Vibo Valentia della Filitalia international ha deciso di premiarlo con una targa ricordo.

La cerimonia, inserita all’interno della festa degli Emigrati organizzata dal circolo Arci “La Scintilla” di San Nicola da Crissa, si è svolta a piazza Crissa il balcone delle Calabria, paese al quale il noto cardiologo nativo di Isca sullo Ionio è molto legato. Durante la serata, aperta dai saluti del presidente del chapter di Vibo Valentia Nicola Pirone e da quello di Crotone Manuelita Scigliano è stata presentata la Filitalia International e il libro autobiografico scritto proprio da Pasquale Nestico. Tra gli intervenuti anche il sindaco di Capistrano Marco Martino, il quale ha ringraziato la Filitalia International di Vibo Valentia per il valido contributo che da quando è stata fondata sta promulgando nel territorio e il dottor Pasquale Nestico, la cui presenza ha dato lustro a tutto il territorio dell’Angitolano e della provincia di Vibo Valentia. Martino ha invitato a continuare a investire sulla cultura, in particolare con il coinvolgimento dei giovani. Assente l’Amministrazione comunale di San Nicola, con il sindaco occupato da problemi familiari. La tavola rotonda è iniziata con l’intervento dell’editore de “La Barcunata” Bruno Congiustì, il quale si è soffermato sulla vita di Pasquale Nestico e il suo amore verso la Calabria. Una storia, quella del cardiologo di Isca sullo Ionio che ha ammaliato anche il regista Davide Manganaro, il quale ha lanciato una serie di iniziative che partono proprio dal libro “da Isca a Filadelfia”. Nestico è uno dei migliori cardiologi del Nord America e proprio sulla medicina si sono incentrati gli interventi del direttore del Pronto Soccorso dell’ospedale di Vibo Valentia dottor Enzo Natale e del professor Francesco Martino dell’Università “La Sapienza” di Roma. I due medici hanno lanciato a Pasquale Nestico delle iniziative che serviranno al territorio vibonese, con quest’ultimo che si è detto pronto a sostenere. A chiudere la serie d’interventi è stato l’ex consigliere e delegato al comune di Roma, Nicola Galloro che ha raccontato il Pasquale Nestico in politica e al servizio della gente. Emozionato il cardiologo iscano ha parlato della sua storia, da quando aiutava il padre a fare il muratore, fino all’affermazione nel Nord America e la nascita della Filitalia, fondazione sempre più in via di espansione: “Sono contento che anche nella mia Calabria – ha commentato Nestico – siano nati dei chapter e questo è merito di persone serie e per bene che lavorano sodo. L’accoglienza ogni volta che torno con piacere a San Nicola è sempre grande, poiché incontro degli amici veri. Tornando in questi luoghi, mi riporto indietro con gli anni, poiché il mio paese è uguale quindi vivo il mio passato e la mia fanciullezza. Ringrazio i due chapter e in particolare quello di Vibo Valentia che ha organizzato questa presentazione e per sostenere i tre valori imprescindibili della Filitalia; onestà, giustizia e umiltà”.