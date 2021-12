La figlia segnala alla Polizia le aggressioni subite dalla madre e fa arrestare il padre

Personale della Squadra Volante della Questura di Cosenza ha tratto in arresto un cinquantenne cosentino per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Dopo la segnalazione sull’utenza 113 da parte della figlia dell’uomo , in seguito all’ennesima aggressione nei confronti della madre, gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti prontamente all’interno dell’abitazione cercando di placare l’ira dell’uomo il quale, nonostante la loro presenza, ha tentato di colpire la donna. Dalle dichiarazioni raccolte da parte della vittima, si è venuti a conoscenza che violenze e aggressioni, sia fisiche che verbali, si protraevano nel tempo. Per le ferite riportate, la donna ha fatto ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile dell’Annunziata. L’uomo, dopo gli accertamenti di rito, è stato tratto in arresto e tradotto presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.