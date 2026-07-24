La “Festa del grano” e la salute del pianeta: parte da Serra San Bruno una nuova idea di rilancio territoriale

Ripartire dalle origini, da coltivazioni che rappresentano la propria storia e che riportano ad un mondo che si conosceva per contatto diretto senza il frastuono il modernità, dalla cura degli elementi materiali e spirituali essenziali per la propria esistenza. La V edizione della “Festa del grano”, promossa dal Polo rurale solidale, ha lanciato un messaggio di cambiamento nell’interpretazione del presente e del futuro grazie ad interventi, aneddoti e riflessioni di chi si immerge quotidianamente nella natura respirandone l’essenza.

La giornata inaugurale è partita con il convegno sulla conservazione del grano tenero “secria”, introdotto e moderato da Teresa Rosi. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore al Turismo Valerio Lagrotteria che ha salutato con soddisfazione gli “eventi che uniscono figure professionali capaci di valorizzare la nostra terra”, l’agronomo Eu climate pact ambassador Rosario Previtera ha invitato a “non disperdere ciò che si è stratificato nel tempo, di generazione in generazione” spiegando che “il Polo rurale solidale attira energie positive e le rilancia”. Molto interessante il suo ragionamento sulla necessità di “recuperare le varietà quasi estinte anche per rivitalizzare tradizioni ed economia”, così come quello realistico sull’affermazione dei prodotti che “hanno sempre bisogno di un’azione di marketing territoriale completa”. A suo avviso, è indispensabile “ripristinare la biodiversità” visto che la globalizzazione ha portato alla diffusione di nuovi insetti e malattie che con il cambiamento climatico proliferano. Ad essi “le specie antiche resistono grazie al corredo genetico” e ciò potrebbe costituire una soluzione rispetto a problemi emergenti. Sul concetto di grano “non solo come prodotto agricolo, ma anche come espressione di un legame profondo con il territorio” si è soffermato l’agronomo Christoph Nardo, mentre il rappresentante dell’associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina” Gianluca Maisano ha evidenziato “il rischio di erosione genetica” per poi sostenere che occorre “mantenere le tradizioni con i parametri che il mercato ci impone di utilizzare”. Il bisogno di “mantenere vitali i saperi legati alla cultura del cibo” e di “creare relazioni” cambiando “dal basso le sorti del pianeta per la nostra salute” è stato il fulcro delle considerazioni dell’esperta di “Slow grain” Mariella Crucitti, riprese dal divulgatore agricolo del Ceda 15 di Serra San Bruno Antonio Clasadonte. Il riconoscimento delle varietà di conservazione e la rilevanza dell’analisi delle caratteristiche del grano (ed in particolare il quantitativo proteico e di glutine contenuto) sono stati gli argomenti affrontati dal divulgatore agricolo Arsac Fabio Petrillo e dall’agronomo e agricoltore Antonio Greco. Il tema dell’assenza di “ricambio generazionale” è stato invece approfondito dal “custode della terra” di Maierato Antonio Griffo. Le conclusioni sono state affidate al responsabile del Polo rurale solidale Cosimo Primerano che ha esortato a “non lamentarsi” e a costruire il domani “creandosi un’identità e una professionalità, rimboccandosi le maniche senza aspettare che gli altri agiscano per noi”. Primerano ha infine precisato che “il Polo nasce dall’amore per il territorio”.