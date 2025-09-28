La “Festa del fungo” ed il senso di comunità ritrovato: l’orgoglio di riscoprirsi serresi

Non ci si abitua mai a vedere Corso Umberto I straripante di gente. Persone che arrivano da ogni dove, che cercano momenti di felicità. E che la trovano in un’emozione, in un’esperienza, in un odore o in un sapore nuovo. Socialità, convivialità, spensieratezza: la “Festa del fungo” è tutto questo. Perché Serra San Bruno è un paese straordinariamente ospitale, in cui il calore dei cittadini dipinge con un pizzico di magia il turbine di iniziative che si mescolano senza darti il tempo di volgere lo sguardo altrove.

La seconda giornata della XII edizione, a tratti tormentata da una pioggia dispettosa, ha confermato che se si dà sfogo alla vocazione turistica il risultato non può che essere eccellente. Gli eventi uniscono, fanno andare oltre le barriere che spesso attanagliano la quotidianità, ispirano pensieri leggeri.

Giocolieri, sbandieratori, musicisti, oratori: tutto fa parte di un contesto d’altri tempi, di quando la comunità era compatta come una pigna e la piazza era il luogo in cui parlare, sorridersi, abbracciarsi.

Già, una festa così è anche lo spazio dei sentimenti: quelli di fraterna amicizia, che si provano verso gli altri “paesani” ma anche verso i visitatori che scelgono di macinare chilometri per arrivare qui; quelli di puro orgoglio, che fioriscono spontanei nel vedere il proprio luogo natale risorgere.

Se ogni giorno fosse così, non ci sarebbe emigrazione. Non ci sarebbe carenza di servizi, perché i servizi li portano i “numeri” e di numeri in questo fine settimana ce ne sono stati con diversi zeri a seguire.

A volte ci si divide perché si insegue un posto (nel senso di postazione) che non può essere per due senza capire che, se si collabora, di posti ce ne sarebbero così tanti che alcuni rischierebbero di rimanere vuoti.

Il fungo, l’imperatore dei boschi delle Serre, oggi, ci offre un insegnamento: scommettiamo sui nostri punti di forza e non avremo bisogno di chiedere altrove.