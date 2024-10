La Farmacia Pellicanò Reggio Bic ospiterà l’EuroCup 3

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic informa che, per il secondo anno consecutivo, sarà l’”Host ufficiale” della fase di qualificazione dell’EuroCup 3 dal 6 al 9 Marzo 2025.

Questo prestigioso riconoscimento da parte della IWBF (International Wheelchair Basketball Federation) rappresenta un attestato del grande impegno e delle capacità organizzative dimostrate lo scorso anno dalla società reggina.

Dopo il successo dell’edizione precedente, che ha visto la trasformazione dell’impianto in una vetrina di alto livello per il basket in carrozzina, Reggio Calabria è pronta a ospitare ancora una volta squadre provenienti da tutta Europa.

Tra le formazioni confermate per questa edizione vi sono il Meylan Grenoble Handibasket dalla Francia e, per la prima volta, la squadra greca del Megas Alexandros 94.

Nella passata stagione, la città di Reggio Calabria è stata un punto di riferimento importante, un luogo d’attrazione turistico, sportivo e non solo per quattro società giunte da Turchia, Francia e Germania.

La Farmacia Pellicanò Reggio Bic, sotto la guida di coach Antonio Cugliandro, si sta già preparando per affrontare al meglio la competizione, puntando a migliorare i risultati della scorsa stagione.

Ilaria D’Anna, presidente e giocatrice della squadra, ha espresso grande soddisfazione per questa nuova opportunità:

“Siamo onorati che la Federazione Europea abbia nuovamente scelto noi come “Host” per l’EuroCup 3. Daremo il massimo per garantire alle squadre partecipanti un’esperienza positiva nella nostra città e ci impegneremo anche per ottenere un risultato migliore rispetto all’anno scorso. Questa è la Reggio Bic più forte di sempre, e siamo pronti a dimostrare che possiamo competere a qualsiasi livello. Reggio c’è, e lo dimostreremo in ogni occasione!”

La città di Reggio Calabria si appresta quindi a vivere nuovamente tre giorni di grande sport e spettacolo, con la promessa di offrire un evento indimenticabile per tutti gli appassionati di basket in carrozzina.