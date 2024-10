La Farmacia Pellicanò annuncia la nuova partnership con BCC della Calabria Ulteriore

La Farmacia Pellicanò annuncia la sua nuova partnership con “BCC della Calabria Ulteriore”, che diventa sponsor ufficiale del Reggio Calabria Bic.

Questa collaborazione rappresenta nuova linfa per il sodalizio reggino, in vista della stagione molto impegnativa che attende la squadra.

La dirigenza della BCC si è così espressa: “Attraverso questa partnership, la nostra Banca conferma il suo impegno a promuovere lo sport come strumento di inclusione e crescita, sostenendo una realtà che rappresenta con orgoglio il Sud Italia nel campionato di Serie A di basket in carrozzina. Sostenere il Reggio Calabria BiC significa non solo contribuire al successo di una squadra che ha raggiunto traguardi straordinari, ma anche valorizzare un progetto che porta con sé importanti messaggi di resilienza e determinazione.

Attraverso lo sport, la squadra trasmette valori fondamentali che ci accomunano, dimostrando che con il lavoro di squadra e la passione si possono superare tutte le sfide. La BCC della Calabria Ulteriore, da sempre vicina al territorio e alle sue eccellenze, è orgogliosa di supportare il Reggio Calabria BiC e di essere al fianco di una squadra che ha fatto della dedizione e dell’inclusione la sua forza”.

Con questa nuova alleanza, Farmacia Pellicanò e BCC della Calabria Ulteriore si uniscono per promuovere valori fondamentali attraverso lo sport, offrendo un supporto concreto a una realtà che ispira e motiva.