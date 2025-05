La fabriziese Margherita Raffaele premiata al concorso “Eplibriamoci”

Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione per il concorso “Eplibriamoci”, organizzata dall’Ente Pro Loco Italiane, tenutasi presso la sala ISMA del Senato della Repubblica in Piazza Capranica. A patrocinare l’evento che si inserisce negli Eventi d’Italia EPLI la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, l’Auspicio del Centro per il Libro e la Lettura, l’Ente Promozione Italia e il SIRIP – Sindacato Italiano Rappresentati di Interessi Parlamentari. Ad essere premiata, insieme a soli altri tre ragazzi durante la finale, è Margherita Raffaele, orgoglio della piccola comunità di Fabrizia, che è stata accolta insieme agli altri finalisti regionali dal curatore nazionale del progetto Giuseppe Esposito, dal segretario nazionale EPLI Pasquale Ciurleo e da tutte le altre personalità presenti.



La cerimonia si è aperta con le presentazioni della giornalista vicecaporedattore Rai 1 Isabella Romano, moderatrice dell’evento, poi ci sono stati i saluti istituzionali della senatrice Cinzia Pellegrino della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, che ha elogiato i ragazzi finalisti e incitato non solo alla scrittura e alla lettura, ma anche alla partecipazione attiva alla cittadinanza. Successivamente l’On. Michele Picaro, con un videomessaggio, ha nuovamente ribadito l’importanza della cultura e della partecipazione, direttamente dal Parlamento Europeo, dove i vincitori si recheranno in un viaggio studio, per conoscere da vicino le realtà politiche del mondo che i giovani in futuro si troveranno a gestire e che toccherà loro migliorare. Esposito e Ciurleo hanno poi sottolineato la grande opportunità che il progetto offre per portare consapevolezza e interesse in materie di cittadinanza nelle scuole e garantire una prospettiva nuova sul futuro, rappresentata dai giovani; sono poi stati resi noti i saluti della senatrice Vita Maria Nocco, impossibilitata a partecipare di persona.

Il tema di quest’anno, quarta edizione, è stato “Il nuovo volto dell’Europa che vorrei”: non a caso, in quanto il concorso è stato indetto lo scorso settembre, in concomitanza con le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, e inoltre per il fatto che l’EPLI è entrato a far parte del Centro Europeo del Volontariato. La cerimonia di premiazione era dedicata alla Giornata Mondiale del Libro e del diritto d’autore, celebrata il 23 aprile, a rimarcare ancora una volta l’importanza della lettura e della scrittura, successivamente citata nel discorso della senatrice: “Noi siamo da sempre favorevoli ad iniziative che promuovono la legalità, l’inclusività, il volontariato e il coinvolgimento di giovani: questo significa che c’è tanta voglia di fare e di essere cittadini attivi”.

Il messaggio è dunque forte e chiaro: sensibilizzare i giovani ad una vita più attiva e colta, più interessata al proprio futuro, più dedita alla creazione di un nuovo Umanesimo, capace di far rinascere l’Europa, fiorente e prospera per tutti, guidata consapevolmente:

“Perciò l’Europa che vorrei è, in definitiva, un’Europa prima di tutto sensibile alla bellezza di un’istruzione di qualità e di una cultura potente, capace di garantire un nuovo Umanesimo che farà rifiorire l’ormai annichilita umanità” ha affermato Margherita.

La parola è poi passata a Romano Massa (vicepresidente EPLI), Achille Ducoli (SIRIP) e Giuseppe Esposito, il Responsabile EPLI Cultura, che con passione si è complimentato con i ragazzi e le ragazze, ponendo l’attenzione su come i giovani siano la chiave per proporre soluzioni ai problemi dell’Europa e fiero della grande partecipazione di quest’anno: 1658 gli studenti coinvolti in tutta Italia, che si sono cimentati nel comporre un proprio elaborato scritto.

Nel momento della premiazione Margherita è stata accompagnata dalla rappresentanza della famiglia e dal sindaco Francesco Fazio che, con disponibilità e attenzione, si cimenta ogni giorno nella cura delle iniziative capaci di promuovere la piccola realtà di Fabrizia. Un ringraziamento è stato rivolto “all’insegnate Maria Costa, colei che nelle classi ha proposto con dedizione il progetto ed educa ogni giorno attivamente al rispetto e alla cultura, e a tutto l’Istituto Comprensivo di Fabrizia, da sempre impegnato nella promozione e preparazione delle eccellenze”.

Eventi come questo servono infatti a rammentare alle coscienze di tutti, e dei genitori ed educatori in particolare, quanto sia importante fornire strumenti ed educazione ai propri figli e alle nuove generazioni: l’istruzione è un diritto primario, il senso civico è anche un dovere.

“Immagino – ha sostenuto Margherita – un’Europa che favorisca il dialogo tra le generazioni, dove i giovani hanno voce nelle decisioni politiche e possono partecipare attivamente alla costruzione del futuro. Un’Europa che affronta insieme le sfide globali […] che diventi un luogo accogliente per chi se lo merita, capace di infondere fiducia e speranza alle generazioni future”.

Spera quindi la studentessa di Fabrizia, in un’Europa più unita, che non delegittimi le diversità, che celebri la cultura, che sia un faro di sostenibilità e innovazione, con così tanto progresso da garantire sanità e benessere a tutti.

“La prima cosa che ci viene detto di desiderare – ha concluso – è un’Europa più unita. Io, invece, la vorrei molteplice. Molteplice vuol dire ricca di visioni alternative, di dibattito e opposizione, ricca di democrazia e ascolto e soprattutto di culture integrate e non soppresse; un’Europa più unita validerebbe le differenze invece che delegittimarle e risolverebbe così i problemi di fondo come la garanzia dell’uguaglianza e della collaborazione”.