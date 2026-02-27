La Domotek Volley Reggio Calabria si prepara al rush finale

La Domotek Volley Reggio Calabria si prepara alla fase conclusiva della regular season con entusiasmo e concentrazione.

Il centrale Andrea Innocenzi ha fatto il punto della situazione in casa amaranto, tra la preziosa vittoria contro Terni Volley Academy e le imminenti sfide che attendono il club.

La recente affermazione contro la formazione umbra ha confermato lo spirito che regna nello spogliatoio: “Stiamo bene perché abbiamo vinto. La vittoria porta sempre bel morale e buone energie. Soprattutto in vista della gara di domenica contro una squadra molto forte come la Joy Gioia Del Colle, fa assolutamente bene portare a casa questi due punti. È stata una vittoria difficile contro una squadra che ultimamente ha dato filo da torcere a tutti”.

Proprio la partita con Terni Volley Academy è stata più complicata del previsto: “È stata una sfida molto complicata. Loro stanno vivendo un buon momento di forma, hanno messo in difficoltà la BCC Tecbus Castellana Grotte e stavano per vincere contro la Joy Gioia del Colle. Non era scontato portare a casa questa vittoria, anche perché nel quinto set siamo partiti 5-1 per loro. Guardiamo il bicchiere tre quarti pieno e affrontiamo la Joy Volley Gioia del Colle con buone sensazioni”.

Occhi puntati anche sulle Finali di Coppa Italia Del Monte che si terranno a Belluno, con la Domotek che esordirà proprio contro i padroni di casa: “È veramente un onore poter andare a fare queste finali. A Belluno sarà difficile perché giochiamo in casa loro. Il pubblico è sempre stato ostico, a maggior ragione in Coppa Italia con ancora più gente. Sarà il primo test per confrontarci con l’altro girone. La Belluno Volley è una grande squadra, dovremo dare il 100% per accedere in finale, dove troveremo una tra la Viridex Sabaudia Sabaudia e la Volley Tricolore Reggio Emilia”.

Il pensiero torna subito al campionato e alla sfida contro la Joy Volley Gioia del Colle, importante forza del girone Blu: “Sarà una partita dai tantissimi temi. La BCC Tecbus Castellana sta reggendo il nostro passo. Dobbiamo cercare di fare più punti possibile in queste due giornate, sfruttando questa lunghezza di vantaggio. Giocare a Gioia del Colle è molto complicato, il loro pubblico spinge tantissimo e loro sono una grande corazzata. Dovremo combattere fin dal primo punto”.