La Domotek Volley Reggio Calabria sale sulla giostra playoff da miglior prima d’Italia

Il penultimo turno del girone I della Serie B si è consumato tutto nel pomeriggio di sabato. Ampio spazio allo spettacolo, approfittando della intangibilità di verdetti già emessi nelle settimane precedenti.

La sola squadra a cui necessitava ancora un punto per ottenere la permanenza matematica nella categoria era Bisignano Group che, perso nettamente il primo set nel confronto con l’Aquila Bronte, ha piegato di misura gli avversari nella seconda frazione, conquistando con maggiore facilità gli altri due parziali nel corso dei quali anche tre under 17, Davide Fusaro, Pio Francesco Mauro e Giuseppe Ferraro, si sono guadagnati il campo debuttando in cadetteria. Di spessore la prestazione di Henry Miranda, autore di 23 punti. In cima, la Domotek Volley Reggio Calabria, aspettando i playoff, ha occupato il tempo sistemando con precisione la ciliegina sulla torta di una stagione sensazionale: forte dei 21 trionfi su 21 partite disputate, avrà, infatti, l’opportunità meritata col durissimo lavoro, di aprire la porta degli stessi playoff avvolta nella bandiera di miglior prima classificata di tutta Italia. Nessuno è riuscito a fare meglio ed i ragazzi di mister Polimeni faranno di tutto per far risplendere questa medaglia appuntata sul petto nelle gare secche che condurranno di filato in A3. Le stoccate velenose di Boscaini ed El Moudden, il ciclone Laganà, la personalità prorompente di Schifilliti, più in generale l’inappuntabile impalcatura di gioco progettata dal coach e messa a disposizione di un gruppo che non ha mai mancato di esibire il proprio valore collettivo, hanno rimesso in piedi la gara contro la Raffaele Lamezia Pallavolo che, nel primo set, si era messa in salita. Nulla di rilevante da segnalare: è bastato riassestarsi per mettere in fila tre parziali uno dietro l’altro, l’ultimo di pura accademia. La Ciclope Bronte, seconda in graduatoria e, quindi, di diritto partecipante alla seconda fase dei playoff, ha avuto vita facile, a parte il passaggio a vuoto nel secondo set, nel confronto interno con la già retrocessa Systemia Viagrande, 3-1 il risultato finale. Ha ceduto di schianto nella trasferta che ha concluso la stagione la Paomar Volley Solarino, 3-0 al PalaOreto di Palermo dove la Re Borbone ha regolato, senza grossi sforzi il team aretuseo. Si è, infine, chiusa al tie break, che ha sorriso alla indomita Sicily F.lli Anastasi Villafranca, la sfida con la Tonno Callipo Vibo Valentia. I siciliani, da fine febbraio condotti in panchina da coach Santacaterina, sebbene non si siano schiodati dall’ultimo posto, mai hanno fatto mancare impegno, serietà e lealtà dimostrando, peraltro, anche con i risultati, due vittorie nelle ultime due uscite, di aver compiuto durante la stagione un percorso di crescita meritevole di uno scroscio di applausi.

RISULTATI 25^ GIORNATA

Domotek Volley Reggio Calabria-Raffaele Lamezia Pallavolo: 3-1 (19-25 25-23 25-19 25-14)

Bisignano Group-Aquila Bronte: 3-1 (15-25 27-25 25-19 25-21)

Re Borbone Palermo-Paomar Volley Solarino: 3-0 (25-20 25-20 25-15)

Ciclope Volley Bronte-Systemia Viagrande: 3-1 (25-12 22-25 25-12 25-17)

Sicily F.lli Anastasi Villafranca-Tonno Callipo Vibo Valentia: 3-2 (25-23 23-25 16-25 25-22 16-14)

CLASSIFICA

Domotek Volley Reggio Calabria 62

Ciclope Volley Bronte 55

Paomar Volley Solarino 46

Raffaele Lamezia 44

Aquila Bronte 34

Datterino Letojanni 29

Re Borbone Palermo 28

Bisignano Group 24

Tonno Callipo Vibo Valentia 23

Costa Dolci Papiro Fiumefreddo 18

Systemia Viagrande 11

Sicily F. Anastasi Villafranca 7