La Domotek Volley Reggio Calabria premiata per i traguardi raggiunti nelle ultime stagioni

Un evento per celebrare il cuore pulsante dello sport si è tenuto nei giorni scorsi, presso il Palazzo della Cultura di Pizzo. “Salotto Dilettanti”, iniziativa nata per valorizzare il ruolo sociale e sportivo delle società calabresi, creando un ponte tra il mondo dell’associazionismo, le istituzioni e il territorio.

Tra i grandi protagonisti della serata, la Domotek Volley Reggio Calabria, massima espressione della pallavolo regionale, che ha ricevuto un meritato premio per i traguardi raggiunti nelle ultime stagioni.

A rappresentare la società reggina, un duo di primo piano: il Direttore Generale, l’Avvocato Marco Tullio Martino, e il Direttore Sportivo, Cesare Pellegrino, gloria del volley a Reggio Calabria, con una significativa esperienza in maglia azzurra. La loro presenza ha sottolineato l’importanza dell’evento e il valore riconosciuto al lavoro della Domotek.

La serata è stata impreziosita dal collegamento con Francesco Repice, storica voce dello sport.

Inoltre un premio speciale è stato destinato alla FIPAV Calabria. A ritirare il riconoscimento per la Federazione è stato il Vicepresidente Regionale, Billy Gurnari, figura di spicco del movimento, da qualche giorno, nuovo Direttore Tecnico del club amaranto.

L’evento “Salotto Dilettanti” si è così confermato come un momento di condivisione, riconoscimento e visione futura. Per la Domotek Volley ricevere un tale encomio in una cornice istituzionale e regionale non è solo un attestato di merito sportivo, ma la conferma di essere un pilastro della comunità, capace di unire passione, risultati e un solido legame con il territorio calabrese.