La Domotek Volley Reggio Calabria piega al tie break un’indomabile Terni Volley Academy

La Domotek Volley Reggio Calabria continua a vincere. Questa volta, davanti al grande pubblico del PalaPentimele, è servito il tie break per avere ragione della Terni Volley Academy.

Gli umbri, alla migliore prestazione stagionale, hanno messo in seria difficoltà la Domotek costretta a cedere un punto agli indomabili avversari.

La capolista ha superato anche il momento complicato e vinto una gara combattutissima fatta propria al quinto e decisivo set.

Terni Volley Academy trascinata da un Biasotto al top e dal condottiero Martinez.



DOMOTEK VOLLEY-TERNI VOLLEY ACADEMY 3-2

(25-16, 20-25, 25-16, 22-25, 15-13)

Domotek Volley: De Santis, Mancinelli, Spinello, Zappoli 13, Presta 11, Lopetrone, Saitta 4, Motta, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 27, Lazzaretto 21, Rigirozzo 6, Parrini. Allenatore Polimeni, Assistente Dal Pozzo.

Terni Volley Academy: Troiani, Trappetti, Broccatelli, Giacoini, Picardo, Martinez 24, Biasotto 13, Ciupa 6, Caporosi 14, Hristov 6, Bontempo, Mugnolo, Catinelli Guglielminetti . Allenatore Camardese.

Arbitri Traversa ed Autuori