La Domotek Volley Reggio Calabria ha scavato il solco: dietro è bagarre per il secondo posto

Una giornata ancora e poi calerà il sipario sul girone d’andata del campionato di Serie B di volley, una competizione che, anche nel turno completatosi domenica 14 gennaio, è stata illuminata dalla stella amaranto luccicante il nome Domotek Volley Reggio Calabria. Al varco era in agguato il sestetto della Raffaele Lamezia che, nel fragore emergente dagli spalti bollenti del PalaSparti, sperava di rallentare la marcia spedita della squadra di Antonio Polimeni.

Un auspicio naufragato nelle acque limpide di uno 0-3 che si aggiunge agli altri nove messi in bacheca dai reggini nei primi dieci match del torneo. I padroni di casa sono, quindi, rimasti ancorati ai 17 punti che, in questa fase, li lasciano a metà del guado, nel bel mezzo della classifica, quasi a separare il blocco delle prime dai bassifondi della classifica. Con le unghie, con i denti e con una partita in più provano a rimanere aggrappati alla battistrada Domotek Volley Reggio Calabria la Paomar Volley Solarino Siracusa e la Ciclope Volley Bronte. Chiesa e compagni, grazie al successo conseguito contro la Re Borbone Palermo (3-1) si sono assicurati formalmente la seconda piazza (27 punti) prima di girare attorno alla boa che conduce alle gare di ritorno. Ora, essendo in calendario le sfide di Coppa Italia, torneranno in campo il prossimo 11 febbraio nello scontro diretto contro la terza forza, proprio la Ciclope Volley Bronte, impostasi sabato 1-3 in casa della Systemia Viagrande Catania. Al termine di tre set comunque accesi, invece, l’Aquila Bronte Catania, subito sotto il podio attuale, ha avuto la meglio, 3-0, su Bisignano Group mai arresosi in nessuno dei parziali. Ferma a 18 punti la Datterino Volley Letojanni, solo la Tonno Callipo Volley Vibo Valentia, 3-0 alla Sicily F.lli Anastasi Messina ultima in graduatoria, ha approfittato per staccarsi dalle zone calde pericolosamente abitate anche dalla Costa Dolci Papiro Catania (2 punti) che, pure essa, ha osservato un turno di riposo.