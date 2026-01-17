La Domotek Volley Reggio Calabria approda sulle colonne di “Tuttosport”

La Domotek Volley Reggio Calabria ha ottenuto uno spazio prestigioso all’interno dell’edizione del venerdì di Tuttosport, quotidiano a tiratura nazionale. I colori amaranto protagonisti su una testata sportiva di tale caratura rappresentano motivo di vanto per l’intero movimento pallavolistico calabrese che torna finalmente a riassaporare la grande stampa italiana.

il racconto di Piero Giannico, istituzione del volley scritto e commentato, nell’articolo “Reggio Calabria tra storia e futuro”, restituisce fedelmente l’essenza di una realtà che sta lavorando duramente per riportare la grande pallavolo in riva allo Stretto dopo quasi quarant’anni.

Il direttore sportivo Cesare Pellegrino, gloria del volley a Reggio in A tanti anni fa, nonché giocatore con trascorsi in Nazionale, nelle sue dichiarazioni, ha sottolineato come l’amaranto non sia solo un colore, ma il simbolo di una città fiera che nello sport ritrova sé stessa. Pellegrino ha evidenziato la crescita rapidissima della struttura nata nel 2023, la forza di un PalaCalafiore capace di accogliere migliaia di spettatori e l’importanza di un investimento costante sul futuro, che spazia dal settore giovanile al coinvolgimento delle scuole, fino ai grandi risultati ottenuti in Serie A3 Credem e in Coppa Italia “Del Monte”.

