La Domotek Volley parte con il piede giusto, Saitta: “Ora riempiamo il PalaCalafiore”

La Domotek Volley Reggio Calabria ha inaugurato il campionato espugnando in trasferta il difficile palazzetto di Tricase, battendo la Green Volley Galatone.

Una vittoria importante, frutto di carattere e di una lezione imparata sul campo, come sottolineato dal palleggiatore Davide Saitta: “Sapevamo che questo era un campo difficile. Il primo set è stato un po’ il viatico di questa partita”. È proprio lì, nel cuore della partita, che la Domotek ha costruito il successo. “Bisogna essere abbastanza maturi nel dire che se il primo set non lo giriamo là sul 20 pari, 21 pari, magari parleremmo di un’altra partita”, ammette il regista. “Questo ci insegna che bisogna sempre scendere in campo dando il massimo e concentrati, soprattutto fuori casa. Continuiamo a lavorare per trovare la nostra migliore condizione”.

L’attenzione si sposta subito al futuro, e in particolare al debutto tra le mura amiche di domenica 2 novembre, alle 18:00, al PalaCalafiore contro il Castellana Grotte. Mi hanno detto che i tifosi saranno numerosi, quindi è una sfida importantissima. Speriamo di riempire il PalaCalafiore, che è una struttura bellissima”. Un appello ai supporters per creare un vero e proprio fattore campo, ricordando l’atmosfera super gremita dell’ultimo incontro della passata stagione. Ad attendere i reggini ci sarà una formazione di tutto rispetto, reduce da un netto 3-0 all’esordio casalingo contro l’Aurispa Lecce. La Domotek, forte della lezione appresa a Tricase e spinta dal calore del suo pubblico, punta dunque a continuare sulla strada tracciata, consapevole che la stagione è lunga ed ogni dettaglio, a partire dal primo set, può fare la differenza.