La Domotek Volley ha portato la Coppa Italia a Palazzo San Giorgio

I vertici dell’Amministrazione comunale hanno incontrato a Palazzo San Giorgio la Domotek Volley Reggio Calabria dopo la vittoria della Coppa Italia di Serie A3 e dopo la conquista del primo posto in campionato che varrà la finalissima per provare a conquistare la promozione in Serie A2.

A congratularsi con la squadra, la dirigenza e lo staff tecnico per il traguardo raggiunto sono stati il sindaco f..f Mimmo Battaglia, il consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella e l’assessore Paolo Brunetti.

«È un privilegio avervi qui e potervi ringraziare – ha detto il sindaco Battaglia rivolgendosi a giocatori e dirigenti della Domotek – perché portate avanti i colori della città in tutta Italia. L’affermazione di Reggio Calabria passa anche attraverso i vostri successi sportivi. Siete riusciti a creare un progetto vincente attraverso il binomio tra una società sana e i risultati sportivi. Noi continueremo ad essere al vostro fianco con la presenza e la vicinanza, voi continuate a regalarci grandi vittorie».

«L’Amministrazione comunale è sempre al vostro fianco – ha aggiunto Latella – ed è un grande onore ricevervi a Palazzo San Giorgio. Oltre ai grandi successi che state ottenendo avete dato vita a un movimento importante per la città, dando fiducia al settore giovanile e riportando in auge la tradizione della pallavolo cittadina».

Mister Antonio Polimeni ha voluto condividere una riflessione a tutto tondo su ciò che questa squadra e questa società stanno costruendo, suddividendo il successo in tre aspetti fondamentali: “Il primo è quello legato al campo: i protagonisti sono solo ed esclusivamente i giocatori, che sono stati strepitosi. In un’annata in cui quando abbiamo perso, due volte a inizio campionato, l’abbiamo fatto comunque prendendo punti. Hanno meritato questa prima posizione, hanno meritato per essere andati oltre i fattori tecnici anche nelle finali di Belluno”.

“Il secondo aspetto riguarda la dirigenza e la crescita della società. Il nostro brand era “In Italia, nel mondo, Reggio Calabria”. In Italia ci siamo riusciti attraverso la Coppa e attraverso tutto quello che di buono abbiamo fatto in questi tre anni. Ricordiamo che già nel primo anno abbiamo raggiunto un record nazionale: 17 vittorie senza perdere un set, salendo in A3. L’anno scorso abbiamo sfiorato un’impresa straordinaria nonostante tutte le problematiche a livello di infortuni. Quest’anno siamo lì in finale. Al di là della Coppa Italia, ci giochiamo con la Conad Reggio Emilia una serie che può segnare non solo le sorti di questa società, ma anche di Reggio Calabria. Un’altra storia per Reggio Calabria, nel mondo”.

Il respiro internazionale è già una realtà: “All’ultima gara erano presenti i vertici di una multinazionale, nostro sponsor, venuti dalla Spagna appositamente per l’evento, per abbracciarci di persona dopo la conquista della Coppa Italia. Perché loro hanno scommesso su una società di Serie A3, anziché farlo su una di A2 o di Superlega. È chiaro che anche a loro abbiamo voluto dare delle risposte e ci siamo riusciti.

Il terzo aspetto è per il pubblico, è per Reggio Calabria, che ha meritato e sta meritando palcoscenici diversi. Noi, a prescindere da come andrà quest’anno, lavoreremo per portare Reggio Calabria più in alto possibile. Speriamo dove non è mai stata”.

Il direttore generale Marco Tullio Martino ha sottolineato la portata eccezionale di quanto raggiunto: “Per la prima volta in uno sport di squadra Reggio Calabria in ambito maschile vince un trofeo, qualcosa di unico. L’obiettivo adesso è riempire il palazzetto, continuare su questo trend. Finché loro ci continueranno a regalare queste grandi soddisfazioni, noi saremo fiduciosi che potremo riuscire a continuare a entusiasmare e a condividere con tutti questi traguardi. È chiaro che noi da soli non saremmo nulla senza tutto questo affetto che sentiamo fortissimo dietro di noi”.

Un ringraziamento particolare è andato alle istituzioni: “Ancora un ringraziamento al sindaco, testimonianza di come, al di là del risultato, la cosa veramente bella è la condivisione di tutto quello che riusciamo a fare con grande umiltà, sempre in punta di piedi. Noi abbiamo voluto sempre mantenere un profilo da ultimi arrivati perché siamo consapevoli che a Reggio Calabria per la pallavolo e per lo sport si stia provando a fare tanto. Per cui noi insieme agli altri vogliamo continuare a far emergere le cose belle di questa città. Noi con grande orgoglio abbiamo avuto il piacere di entrare in tantissime scuole proprio per rivolgerci ai ragazzi, ai bambini. Sappiamo che il futuro della città è dei giovani. Nella nostra progettualità c’è proprio questa condivisione e questa voglia di far emergere i valori importanti quali lo sport e soprattutto l’amore per questa terra, per questo territorio. Non ci dobbiamo mai stancare di fare capire ai nostri figli e ai nostri giovani di quanto sia bella la nostra città. E proviamo a farlo con quello che oggi, grazie a loro, ci sta riuscendo meglio, ossia vincere. Abbiamo uno staff dirigenziale che tutte le mattine si sveglia per lavorare per questo progetto, ma soprattutto grazie ovviamente ai nostri ragazzi che ogni domenica su quel taraflex ci fanno sognare. Noi vogliamo continuare a sognare, vogliamo continuare a farlo con il nostro pubblico e con la nostra meravigliosa città”.

Il capitano Domenico Laganà, anima e simbolo della Domotek, ha preso la parola con il cuore: “L’unica cosa che volevo fare erano i complimenti ai ragazzi. Perché noi da settembre facciamo tanti sacrifici. Lasciamo famiglie, non abbiamo fine settimana, sabati, domeniche. Quindi i complimenti vanno tutti a loro per questo grande risultato”.

Infine una riflessione sul cammino straordinario: “Se a inizio anno ci avessero detto che nel nostro percorso ci sarebbero state solo due sconfitte, e oltretutto prendendo punti, non ci avremmo mai creduto. A maggior ragione in un campionato così competitivo. Quindi grazie a tutti i ragazzi, veramente”.

Ora testa alla finalissima promozione. Si comincia sabato alle 20:30 a Reggio Emilia per gara 1 della serie al meglio delle cinque partite. Gara 2 è in programma tra due settimane al PalaCalafiore. La Domotek c’è, la città c’è. Il sogno A2 è a un passo.