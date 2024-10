La Domotek Volley debutta in A3 sul campo di Modica

La Domotek Volley Reggio Calabria dopo il cammino trionfale in Serie B è pronta all’esordio in A3.

Domenica 13 ottobre alle 18 debutto sul campo dell’Avimecc Volley Modica.

La gara verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Lega Volley al seguente link:

https://www.youtube.com/live/hdBbYySMzWc?si=e_6R1NMo_KN3XbMW

Alla vigilia della gara, abbiamo fatto il punto con il mister Antonio Polimeni:

“Stiamo bene, abbiamo avuto qualche giorno di riposo per recuperare le forze mentali e qualche acciacco.

Siamo pronti per la “prima” di campionato.

C’è grandissimo entusiasmo.

Modica è una squadra consolidata che sta in A3 da tanti anni.

Ha un sestetto base collaudato che si conosce bene. A mio avviso, più di qualche elemento del roster potrebbe ambire a categorie superiori.

Ci interfacciamo con una categoria difficilissima.

Non vogliamo sfigurare con nessuno.

Siamo giovani ma abbiamo enorme entusiasmo e voglia di fare bene”.

La Domotek Volley, esordirà, invece, tra le mura amiche domenica 20 ottobre alle 18 ospitando Lagonegro.