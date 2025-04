La Domotek Volley chiama, Reggio risponde: è vittoria in gara uno della semifinale playoff

La favola sportiva della Domotek Volley Reggio Calabria è più bella che mai.

Nuovo record di pubblico.

La popolazione reggina ha risposto presente al “tutti convocati” divulgato in settimana dal DG Marco Tullio Martino.

Una vittoria bellissima contro un super avversario che può vantare giocatori fuori-categoria, con trascorsi azzurri e di fama internazionale.

Termina 3-1 con la disputa che vola, adesso al PalaValenza per gara 2, in programma domenica 13 aprile.

I piemontesi di Mister Totire, escono a testa alta dalla super sfida di Reggio, ma gli amaranto avranno eventualmente l’occasione per vincerla in una ipotizzabile gara 3, martedì 15 aprile sempre sul terreno amico.

Prova magistrale al palleggio per Marco Pugliatti.

Straordinario l’apporto per Enrico Lazzaretto, Mvp della sfida.

Ma, per il team di mister Polimeni, fare solamente un nome sarebbe estremamente riduttivo.

Collettivo vero capitanato da Domenico Laganà che supera gli ostacoli, sopperisce agli infortuni e combatte palla dopo palla.

La cronaca

Si parte con il primo punto: a metterlo a segno Laganà.

Muro di Lazzaretto per il 2-0.

Il primo punto ospite è per Botto.

5 pari e regna l’equilibrio.

Vantaggio Acqui Terme con Petras (5-6).

Pari di Zappoli dopo un’ottima trama.

Una magia sotto rete di Pugliatti esalta il pubblico (9-9).

L’ex azzurro Botto firma l’undici a undici.

Petras con tutta la forza che ha sigla la pipe del 14-15.

Laganà risponde con la stessa veemenza per la nuova parità.

Lazzaretto con grinta segna il 17-16, ma è un punto a punto continuo.

Murabito fa un grande lavoro a muro (18-16).

Un muro superbo di Zappoli su Petras scrive il 20-19.

Rimonta piemontese con Petras per il 20-21.

Il pari lo sigla d’esperienza Lazzaretto, idem il sorpasso.

Laganà

Il muro di Enrico Lazzaretto firma il set point.

Il set lo vince la Domotek con un muro, ancora una volta di un super Lazzaretto

(25 a 21)

Il primo punto del secondo set è ancora a firma Lazzaretto.

Picardo segna il 4-1.

Bello il longilinea di Laganà (5-2).

Break di 3 a 0 per gli ospiti, ma la Domotek resiste.

Ottimo lavoro sotto rete di Murabito (9-7).

Una sequenza infinita di errori da un lato e dall’altro (12-11).

Un ace di Lazzaretto è maestoso e firma il 14-13

Pareggia Acqui Terme ma Laganà firma ancora un mini vantaggio.

Uno scambio bellissimo tra le due formazioni premia i piemontesi(16-16).

A quota venti arriva prima la formazione ospite(18-20).

Ace di Pievani per il 19 il 22.

Troppi errori in battuta per Reggio:prima Zappoli poi Soncini e gli ospiti s’involano.

Il set point lo conquista Acqui Terme con la giocata di Mazza.

Petras, ancora lui, la decide. 25 a 21 per Acqui Terme. Pareggia il team ospite.

Lazzaretto ancora lui, segna il primo punto del terzo set.

Parte meglio Reggio(4-2).

Una trama velenosa scrive la storia dell’ace di Antonio Picardo.

Dal 6 a 3 al 6-6. Acqui Terme rimonta e convince.

Bella la schiacciata di Lazzaretto per l’otto pari.

Il fattore penalizzante sono i tanti errori al servizio per i reggini (9-11)

Parità grazie al bel tocco di Zappoli sotto rete.

Un grande recupero di De Santis illumina Zappoli per il 14 pari.

Tanto equilibrio tra le due squadre.

Un ace da sogno di Laganà scrive il 19-17.

Recupero da sogno per De Santis su Petras, Laganà esegue per il 20-18.

Ottimo gioco del centrale Picardo per il 21-19.

23 a 21 grazie a Lazzaretto ed una pipe dominante.

Il muro dell’Acqui Terme scrive il 23 pari.

Petras fallisce il pallone del set point che sorride agli amaranto.

Proprio lui la impatta sul 24 pari con una grande giocata.

La ribalta il team ospite grazie al muro di Botto.(24 a 25). La Domotek chiama time out.

Ancora Petras sciupa tutto al servizio(25-25),

Botto gioca bene sotto rete, ma Acqui Terme sciupa il secondo set point con l’errore di Biasotto.

Picardo scrive la palla del primo matchpoint reggini: questa volta la pareggia Esposito (28-28).

Un errore di Botto al servizio regala il nuovo set point reggino: la pareggia Petras (29-29).

Un muro di Petras riporta in vantaggio Acqui Terme:il quarto set point viene vanificato dalla concretezza di Laganà.(30-30).

Dopo un video check, Acqui Terme non realizza il set point (quinto) e si ferma a cospetto di Lazzaretto.

Il sesto set-point che si concretizza con la mancina di Pievani: un superbo Lazzaretto la pareggia ancora.

Ancora Lazzaretto per il secondo set-point amaranto: la pareggia Botto.

34 a 33 e terzo set point a firma Laganà: un errore al servizio di Lazzaretto scrive il 34 pari.

Zappoli con maestria firma il 35-34: la pareggia ancora Botti.

Il settimo set-point ospite porta la firma di Esposito: Botto fallisce la battuta è 36-36.

Un mastodontico muro di Zappoli scrive il nuovo set-point Domotek: il gioco sotto rete dei calabresi è proficuo. E’ successo 37 a 36.E’ 2-1.

2 a 4 ad inizio quarto set.

Zappoli prende una botta alla caviglia, ma resta in piedi, combatte e segna (6-7).

Un ace proprio di Zappoli firma la parità.

Ottima giocata di Lazzaretto per il 9 a 8.

Tantissimo equilibrio (14-14).

Un muro di Marco Pugliatti scrive il 15 a 14.

Il pari lo sigla Petras dopo una enorme risposta di De Santis.

17 a 18? Lo firma l’ace di Davide Esposito.

Antonio Picardo ristabilisce il pari (18-18).

Laganà rimanda in vantaggio Reggio Calabria e sigla il punto del 20 a 18.

Pazzesco Lazzaretto: il suo doppio ace sigla il 23-19.

Contro-ace di Petras (23-21).

Dopo un batti e ribatti la spunta Laganà: è suo il match point. 24 a 21.

Botto la riapre dopo un ennesimo rally infinito (24-22).

Lazzaretto, da campione e da migliore in campo segna ancora il punto della vittoria e del trionfo amaranto.

Domotek Volley Reggio Calabria-CTE Negrini Acqui Terme 3-1

(25-21,21-25,38-36,25-22)

Domotek: De Santi, Giuliani, Stufano, Galipò, Guarienti Zappoli 18, Picardo 9, Lopetrone, Lamp, Murabito 3, Georgiev, Pugliatti 2, Laganà 24, Soncini, Lazzaretto 29. Allenatore Antonio Polimeni, Assistente Sergio Vandir Dal Pozzo

Acqui Terme: Biasotto 4,Carrera,Garrone,Bellanova 2,Mazza 1,Garra,Botto 12,Petras 21,Esposito 13,Cester,Passo,Brunetti,Trombin,Pievani 21. Allenatore Michele Totire, Assistente Edoardo Melato.

Arbitri Luigi Masciari e Fabrizio Giulietti