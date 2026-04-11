La Domotek Reggio Calabria vuole superarsi nello spareggio promozione: domenica Gara 4 con l’obbligo di vincere

Reggio Calabria è pronta ed emozionarsi.

Gara da non perdere

Non sarà, sicuramente l’ultima sfida dei reggini, ma teoricamente potrebbe essere l’ultima dell’anno in casa.

Per far sì che questo possa essere possibile, la Domotek Volley Reggio Calabria deve vincere e riaprire la serie dello spareggio alla conquista della promozione contro la fortissima Conad Reggio Emilia.

Ecco tutto quel che c’è da sapere sulla serie, su gara 4 e non solo.

Innanzitutto la Domotek ha l’obbligo di vincere per tenere in piedi la serie.

Gara 1 ha sorriso agli emiliani 1-3 (con primo set vinto dagli amaranto);

gara 2 ai reggini con un secco 3-0 davanti ai quattro mila e più del PalaCalafiore.

Nel giorno pasquale la Conad si è imposta con un secco 3-0 con due set equilibratissimi, spiccando il volo successivamente nel terzo.

In caso di vittoria in gara 4, programmata alle 18 al PalaCalafiore, dei reggini, si volgerà verso gara 5, sfida eventuale, già programmata da Legavolley per mercoledì 15 aprile alle 20.30 al PalaBigi di Reggio Emilia.

In caso di sconfitta della Domotek, la Conad sarebbe promossa in A2, mentre gli amaranto non saranno eliminati, ma avranno l’opportunità di giocarsi una seconda possibilità ripartendo dalla semifinale playoff andando a pescare la peggiore classificata in regular season tra le tre rimanenti.

In questo contesto, le due Reggio, che si sono già sfidate nella finalissima di Coppa Italia Del Monte di A3 a Belluno, vinta dai ragazzi di mister Polimeni, duelleranno anche domenica 26 aprile, sempre al PalaBigi di Reggio Emilia in occasione della Supercoppa.

Previsto un grandissimo flusso di pubblico amico nella gara di domenica 12 aprile.

Animi carichi in casa reggina.

Classica diretta sul canale YouTube di Lega Volley con telecronaca di Giovanni Mafrici.

Arbitrano Giorgia Adamo e Giuseppe Resta.