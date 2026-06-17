La Domotek Reggio Calabria ufficializza il colpo Bragatto

La Domotek Volley Reggio Calabria ufficializza un altro colpo. A un mese esatto dalla chiusura del volley mercato, la società amaranto lavora incessantemente per gettare le fondamenta del nuovo anno agonistico, e il quarto ingaggio in ordine di tempo porta il nome di Marco Bragatto, centrale classe 1997, 196 centimetri di altezza, che arriva a Reggio Calabria con un bagaglio importante di esperienza maturato tra Serie A2 e A3 ed è reduce da un biennio tutto in cadetteria.

Nato a Ferrara e cresciuto nella storica società del 4 Torri, il giocatore ha compiuto il salto di qualità nella stagione 2024/25, quando ha esordito in Serie A2 con la maglia dei Campi Reali Cantù. L’annata appena conclusa lo ha visto invece indossare i colori della Emma Villas Codyeco Lupi Siena,in A2 . Prima dell’approdo in A2, Bragatto ha collezionato quattro stagioni in Serie A3, vestendo le maglie di Portomaggiore (2020-21), San Donà, Pineto e San Giustino. Proprio con l’Abba Volley, nel 2023, ha conquistato un doppio trionfo: Coppa Italia e Supercoppa di A3,all’interno di un cammino simile all’impresa amaranto della stagione appena conclusa dei pallavolisti di Mister Antonio Polimeni.

Un biglietto da visita che parla chiaro del suo carattere vincente e della sua abitudine ai palcoscenici che contano. A Reggio Calabria, Bragatto porterà la sua fisicità e la sua voglia di mettersi in gioco, pronto a diventare un punto di riferimento per il reparto centrali e a mettere la sua esperienza al servizio del team guidato da mister Antonio Polimeni. Il centrale ferrarese va così ad aggiungersi ai già annunciati Riccardo Iervolino, banda, al giovane Andrea Asteriti ed al centrale Daniele Buzzi, senza dimenticare la preziosa conferma del forte palleggiatore Davide Saitta, perno del progetto tecnico amaranto. Un mercato che sta prendendo forma con decisione e che promette di regalare ulteriori colpi nelle prossime settimane.

La Domotek Volley Reggio Calabria ha inoltre ufficializzato l’invito ai rappresentanti dei media, dei tifosi e dei partner, per il primo incontro della nuova stagione. L’appuntamento è fissato per giovedì 18 giugno alle 19:00 presso il Coco Beach, situato sul Lungomare di Catona (Reggio Calabria). Nel corso dell’incontro verranno condivise le prime valutazioni e le linee guida che accompagneranno il percorso della squadra nei prossimi mesi. Un primo importante appuntamento per tastare il polso all’ambiente e gettare le basi di una stagione che si preannuncia ricca di sfide per il sodalizio amaranto.