La Domotek Reggio Calabria s’impone a Napoli con esperienza e solidità

Si conferma l’ottimo stato di forma della capolista Domotek Reggio Calabria che, nell’anticipo della 6ª giornata di ritorno, trova un’importante vittoria in casa della Gaia Energy Napoli e allunga momentaneamente sulla BCC Tecbus Castellana Grotte, impegnata oggi.

Primi due set vinti senza storia dai ragazzi di mister Polimeni, il terzo, molto più combattuto, ha visto invece prevalere i campani. Il quarto e ultimo set è stato tiratissimo fino al 17-17, poi ha prevalso l’esperienza e la solidità della Domotek.

MVP dell’incontro Enrico Lazzaretto con 25 punti.

Gaia Energy Napoli – Domotek Reggio Calabria 1-3

(20-25, 21-25, 25-22, 19-25)

Gaia Energy Napoli: Saar 17, Saccone, Didonato, Russo 6, Starace, Piazza 1, Ferri 27, Ardito, Scita 11, Piscopo, Romano 6, Volpe, Arguelles 1. All. Mosca

Domotek Volley Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli 1, Spinello, Zappoli 7, Presta 7, Lopetrone, Saitta 8, Motta, Innocenzi, Ciaramita, Laganà 20, Lazzaretto 25, Rigirozzo 7, Parrini. All. Polimeni

Arbitri: Raffaella Ayroldi di Molfetta ed Eleonora Candeloro di Pescara