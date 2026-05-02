La Domotek Reggio Calabria si avvicina allo sbarco in A2: mercoledì Gara 1 della finale

La Domotek Reggio Calabria atterra in finale playoff per la promozione in Serie A2. Prima gara mercoledì in riva allo Stretto.

A causa dell’indisponibilità del PalaCalafiore, gli amaranto, tra mille sforzi societari, giocheranno in città, provando ad allestire nel migliore dei modi lo storico impianto del Pala Benvenuti, Botteghelle, dove, inevitabilmente, un buon numero di tifosi amaranto dovrà rimanere fuori. L’avversaria sarà Belluno Volley che ha battuto al Golden Set ErmGroup San Giustino: i veneti hanno già affrontato, uscendone sconfitti, la Domotek nella semifinale di Del Monte Coppa Italia.



Gara, quella di semifinale contro la Negrini CTE Acqui Terme, dominata dall’inizio alla fine .

Salutati i fantasmi del passato che avevano preso la forma dell’eliminazione dal playoff subita nella passata stagione.

Standing ovation per gli Mvp di Coppa e Supercoppa, Davide Saitta e Domenico Laganà.

Presta in forma smagliante. Rigirozzo in campo in luogo di Innocenzi.

Molto buono il rendimento offerto Enrico Zappoli.

Tutti in campo gli effettivi di mister Polimeni: terzo set in grande spolvero per Parrini, Spinello, Motta, Lopetrone e Ciaramita.

Una festa amaranto che vale la finale e permette di sognare il triplete.

Domotek Volley-Acqui Terme 3-0

(25-21, 25-16, 25-16)

Domotek: Mancinelli, De Santis, Spinello, Zappoli 10, Presta 9, Lopetrone, Saitta 1, Motta 3,Innocenzi, Ciaramita 5, Laganà 6, Lazzaretto 7, Rigirozzo 6, Parrini 7. Allenatore Polimeni, Assistente Dal Pozzo

Acqui Terme: Volpara, Argenta 15, Garrone 2, Bellanova, Dotta 1, Guastamachia, Carrera, Botto 5, Petras 7, Assalino, Esposito 4, Carpita 5, Trombin, Sararino 2. Allenatore Serafini, Assistente Vinciguerra

Arbitri: Giuseppina Stellato e Claudia Lanza.