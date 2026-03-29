La Domotek Reggio Calabria domina la Conad Reggio Emilia: ora finale promozione in A2 in parità

La Domotek più bella dell’anno pareggia i conti nella serie.

Record di pubblico al Palacalafiore.

Atmosfera esaltante e gara dominata fin dal primo punto.

Mancinelli è la rivelazione della serata con una prestazione da sogno.

Significativo Innocenzi sotto rete. Basilari Saitta, Laganà, Lazzaretto e De Santis.

E’ il gruppo amaranto che stupisce e domenica prossima, nel giorno della Santa Pasqua alle 17 proverà a firmare il vantaggio nella serie al PalaBigi di Reggio Emilia.

Esaltazione per il pubblico locale, autentico uomo in più per gli amaranto.

La Conad non è stata mai davvero in partita, soccombendo all’arrembante voglia di vincere dei reggini.

Domotek Volley-Conad Reggio Emilia 3-0

(25-11, 25-17, 25-21)

Domotek: De Santis, Mancinelli 17, Spinello, Zappoli, Presta 9, Lopetrone, Saitta 1, Motta, Innocenzi 6, Ciaramita, Laganà 13, Lazzaretto 11, Rigirozzo, Parrini. Allenatore Polimeni, Assistente Vandir Dal Pozzo

Conad Volley Tricolore Reggio Emilia: Bertoni, Signorini, Bigozzi, Chevalier 11, Marini, Scaltriti, Barone 5, Mian 9, Alberghin 2, Catellani, Sighinolfi 5, Sanguanini, Zecca, Mazzon 4, Sant’Ambrogio 3. Allenatore Zagni, Assistente Fanuli

Arbitrano Claudia Lanza di Napoli e Giovanni Ciaccio di Altofonte.