La Domotek Reggio Calabria completa il reparto palleggiatori con Marco Favretto

Il talento classe 2007 cresciuto nel C.S. Prata Volley e con diverse convocazioni nelle nazionali giovanili implementa il roster per la nuova stagione. La Domotek Volley prosegue senza sosta la costruzione di una squadra ambiziosa, intrigante e competitiva per il prossimo campionato di Serie A2 e lo fa puntando come sempre sui giovani in larga scala.

Dopo gli annunci dei centrali Daniele Buzzi e Marco Bragatto, del forte schiacciatore Riccardo Iervolino, della giovane banda Andrea Asteriti, dell’opposto ucraino Boiko, attualmente in preparazione con la nazionale maggiore per la VNL e per l’Europeo, e le conferme del libero Saverio De Santis e del palleggiatore Davide Saitta, la società amaranto rende noto di aver ingaggiato il giovane palleggiatore Marco Favretto.

Classe 2007, Favretto rappresenta una delle promesse più interessanti del panorama pallavolistico italiano. Cresciuto nel settore giovanile del C.S. Prata Volley di Pordenone, il ragazzo ha già avuto modo di mettersi in mostra a livello nazionale, collezionando importanti convocazioni nelle Nazionali giovanili di Italvolley, tra cui la chiamata in Under 17 per il Torneo Bussinello. Le qualità tecniche di Favretto sono sotto gli occhi di tutti: precisione nei fondamentali, ottima elevazione e fisicità fuori dal comune per la sua età, sia in termini di altezza che di potenza. A queste caratteristiche si aggiungono doti caratteriali di spicco e una spiccata propensione al lavoro, elementi che lo renderanno un tassello fondamentale per il futuro del club. Per il giovane regista, Reggio Calabria non sarà solo una nuova tappa sportiva, ma una vera e propria “palestra di vita” in cui crescere e maturare.

Con l’arrivo di Favretto, la Domotek Volley completa un reparto palleggiatori di assoluto livello, che unisce l’esperienza e la saggezza tattica di Saitta alla gioventù e alla prospettiva del nuovo arrivato.