La Domotek Reggio Calabria cede a Reggio Emilia: ora la semifinale playoff

La sesta sfida tra le sue Reggio, sorride alla Conad Volley Tricolore di Reggio Emilia che vince il campionato ed ottiene il salto di categoria davanti al proprio pubblico.
La serie infinita tra le due formazioni palesa ancora una volta l’influenza del fattore campo.
L’effetto PalaBigi è decisivo, la Domotek Reggio Calabria sfiora il pari nel secondo set, sciupando due match point e subendo la contro-risposta emiliana.
Le due formazioni si sfideranno ancora una volta, domenica in occasione della Supercoppa di Lega, sempre in terra emiliana.
La Domotek Volley Reggio Calabria, campionessa della Coppa Italia Del Monte di Serie A3 dopo aver battuto proprio la Conad, potrà ora approdare in A2 utilizzando come trampolino di lancio i soli due turni di payoff che la separano dal prestigioso obiettivo: il 25 aprile gara di andata contro l’avversaria della passata stagione, anche in quel caso in semifinale, Acqui Terme.
Conad Reggio Emilia-Domotek Volley Reggio Calabria 3-0
(25-22, 28-26, 25-20)
Conad Reggio Emilia: Bertoni, Signorini, Chevalier 18, Marini, Scaltriti, Barone 6, Mian 15, Alberghini, Catellani, Sighinolfi 5, Sanguanini, Zecca, Mazzon 9, Santambrogio 4. All. Zani
Domotek Reggio Calabria: De Santis, Mancinelli, Spinello, Zappoli 7, Presta 8, Lopetrone, Saitta, Motta, Innocenzi 5, Ciaramita, Laganà 12, Lazzaretto 19, Rigirozzo 1, Parrini 2. All. Polimeni
Arbitri Roberto Russo e Antonio Giovanni Marigliano