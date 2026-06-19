La Domotek Reggio Calabria alza il sipario sulla nuova stagione di Serie A2: presentata la campagna abbonamenti

La Domotek Volley Reggio Calabria alza il sipario sulla nuova stagione di Serie A2 con un messaggio chiaro: la categoria è stata conquistata, ora va onorata e consolidata, senza paura di sognare in grande, con umiltà, organizzazione e lo spirito combattivo che ha fatto innamorare una città. Nel suggestivo scenario del Coco Beach di Catona, la società ha presentato le linee guida di un’annata che si preannuncia significativa ed intriganti, tra colpi di mercato da urlo, un rinnovato parco sponsor e una campagna abbonamenti pensata per avvicinare sempre più le famiglie al PalaCalafiore.

Presenti al tavolo, il founder e Mister del Club, Antonio Polimeni, il Direttore Generale Marco Tullio Martino, il Responsabile Marketing Gianluca Romeo, il Direttore Sportivo Cesare Pellegrino ed il Direttore Tecnico Billy Gurnari.

L’approdo in A2, definita dal Direttore Generale Marco Tullio Martino come “il secondo campionato più bello del mondo”, porta con sé una vetrina nazionale senza precedenti grazie alle dirette su Dazn. Un’opportunità che la società ha saputo trasformare in un’arma di marketing vincente.

A fare il botto è stato l’annuncio del nuovo sponsor tecnico. Dopo anni di successi con Mizuno, la Domotek ha deciso di cambiare passo sposando il brand Ninesquared, un’azienda con base a Los Angeles. Una scelta che certifica la crescita esponenziale del brand reggino. Come spiegato dal founder Polimeni la società è passata da una situazione in cui pagava per avere il materiale a una in cui viene pagata per averlo, con il titolare dell’azienda che ha inviato un videomessaggio di ringraziamento sottolineando che nemmeno in Superlega si registrano certi numeri.

Il roster 2026/27 si preannuncia di altissimo profilo. Il Direttore Sportivo Cesare Pellegrino ha confermato l’intenzione di allestire una squadra equilibrata e competitiva per affrontare un campionato ostico.

La notizia che sta facendo il giro d’Italia è che la Domotek avrà in rosa giocatori che stanno attualmente rappresentando le proprie Nazionali agli Europei e alla Volleyball Nations League. Un onore e un problema logistico, come ha ammesso mister Polimeni, che ha spiegato come alcuni atleti arriveranno in ritardo proprio per via degli impegni con le rispettive nazionali, ma che per la società rappresenta un motivo di immenso orgoglio.

L’obiettivo dichiarato è la salvezza, ma la società non nasconde l’ambizione di togliersi grandi soddisfazioni, con l’intenzione di non essere da meno rispetto alle big della categoria.

La Domotek non guarda solo al presente. Billy Gurnari, Direttore Tecnico, ha illustrato il piano di sviluppo del settore giovanile, con un raddoppio delle iscrizioni previsto per la prossima stagione e l’istituzione di nuovi team giovanili ed di una giornata importante, il 24 giugno al Pianeta Viola per celebrare la conclusione di un anno importante ed in crescita. Sul fronte femminile, dopo la vittoria della regular season e la sconfitta in finale playoff contro Rossano, arriva la possibilità di un ripescaggio in B2, decisione che sarà presa entro metà luglio ma che apre scenari entusiasmanti per la pallavolo rosa reggina, sempre sotto il marchio Puliservice, così come annunciato dal Ds Pellegrino.

Gianluca Romeo,invece, ha presentato una campagna abbonamenti fortemente orientata alle famiglie, operativa dal 29 giugno. I prezzi sono stati fissati a cifre accessibili per invogliare il popolo reggino a riempire il PalaCalafiore dopo il record delle settemila presenze ottenute nella passata stagione. La tribuna sarà accessibile a 80 euro, il parterre a 120 euro mentre la tribuna VIP sarà disponibile a 200 euro e includerà posto auto interno, posto numerato e area ospitality premium.

Novità assoluta per i più piccoli con l’ingresso gratuito fino ai 13 anni e abbonamento ridotto a soli 30 euro per i ragazzi dai 14 ai 18 anni in tribuna e 50 euro per il parterre.

La conferenza stampa è stata un susseguirsi di ringraziamenti e soddisfazioni. Il Direttore Generale Marco Tullio Martino ha voluto sottolineare il lavoro di squadra, dichiarando di non vedere l’ora di cominciare e di avere gli occhi pieni di gioia per le imprese passate ma la testa già proiettata al futuro. Un plauso speciale allo staff marketing e comunicazione, coordinato dal moderatore dal giornalista Giovanni Mafrici, che ha saputo creare una sinergia perfetta tra sponsor, tifosi e territorio. Come ha concluso Polimeni, insieme sono più forti e sono qui per Reggio Calabria e per tutti i suoi tifosi. La Domotek Volley è pronta a scrivere un nuovo, emozionante capitolo della sua storia.